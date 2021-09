Fito & Fitipaldis: “Nunca me he considerado una estrella del rock porque creo que en España no existen”

“Yo nunca me he considerado una estrella del rock porque creo que en España no existen. Incluso suena a chiste”. Con estas palabras , Fito Cabrales le quita importancia a toda una vida encima de los escenarios. El artista, que comenzó su carrera musical con el grupo Platero y Tú, es historia viva del rock en español. Y, aunque él no lo sepa, es una auténtica estrella.

Este mismo 24 de septiembre ha publicado su nuevo álbum, Cada vez cadáver. Se trata del séptimo álbum que saca bajo el nombre de Fito & Fitipaldis y donde el artista vuelve a arañar esa esencia rock tan característica de su música. Un trabajo muy esperado en el que ha contado con Carlos Raya en la producción y en el que ha demostrado que las letras de sus canciones siguen moviéndonos algo por dentro.

Para presentar este álbum ante los medios, Fito ha acudido a una rueda de prensa en un sitio muy especial: nada más y nada menos que el WiZink Center de Madrid. Uno de los lugares más emblemáticos de España para la música en directo se ha convertido en el sitio escogido para la gran vuelta de Fito a la música. Y es que, además del álbum, Fito ha anunciado una nueva gira por toda España.

Acompañado del periodista Iñaki López, amigo del artista, Fito Cabrales ha desvelado algunos de los detalles de esta nueva etapa. La primera ha sido la razón que le ha llevado a publicar este disco tras un parón de siete años:

“Tengo como dos motivos por el que he tardado tanto en escribir. La primera es que creo que es parte de la composición. Seguir tocando y disfrutar de ello como cuando tenía quince años. Pasarlo bien. Pero eso no es lo que quería enseñar. La segunda es que he estado llevando una vida normal y me he enfrentado a un dilema. Me cuesta anteponer la vida de estar tranquilo en casa porque sé que cuando empiezo a unir apuntes e ideas que tengo se acabó. No sé componer de seis a ocho y luego ir a la parada de autobús a por mi hija y hacer la cena”.

Fito en la presentación de 'Cada vez cadáver' / Getty / Ricardo Rubio/Europa Press

Aunque Fito había decidido aparcar la música y dejar de componer, la cosa cambió cuando le llegó un disco de su amigo Quique González: “Puse el disco y tras tres canciones pensé que yo era gilipollas. No hay nada en el mundo como hacer canciones y escucharlas”.

Fito reconoce que, tras escuchar aquel álbum, le escribió una carta a su amigo que empezaba con un “No estaba yo para canciones”. De hecho, fue aquella correspondencia la que sembró el germen de Cada vez cadáver. “Esa carta fue la que me hizo grabar este disco”, termina diciendo.

Sobre el nombre

En cuanto al nombre del disco, Fito ha confesado que es una coletilla que ha empezado a utilizar mucho. “Es una historia bastante tonta. Hace muchos años tenía en mente hacer una banda rockabilly para pasármelo bien por Bilbao. Y se me ocurrió el nombre Cada vez cadáver. Con el tiempo me di cuenta de que no iba a hacerlo nunca”, ha asegurado el artista.

“Me gustó tanto la frase que empecé a usarla hace mucho tiempo. De repente, cuando sucedió todo eso que pasó con Quique y la carta, lo metí a calzador en la canción”, ha terminado diciendo.

Sobre una posible gira de despedida de Platero y Tú

Uno de los periodistas de la sala ha querido saber qué cree que pasaría si anunciase una gira de despedida de Platero y Tú al estilo la de Extremaduro. “Yo creo que crearía expectación entre mucha gente. No creo que fuese tanta como la de Extremoduro, pero podríamos liarla gorda entre la gente que nos seguía. Pero lo que hicieron los de Extremoduro fue la leche”, ha respondido el cantante.