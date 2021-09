El emotivo discurso de Daddy Yankee tras convertirse en el primer latino del Salón de la Fama de Billboard

La ceremonia de entrega de los Premios Billboard Latinos 2021 vivió varios momentos muy emotivos. Los galardones en los que se premiaba toda una trayectoria como los que recogieron Maná, Paquita la del barrio o Daddy Yankee dejaron algunos discursos que tocaron el corazón de millones de espectadores en todo el planeta.

Uno de ellos fue Daddy Yankee quien se convirtió en el primer artista latino que logra ingresar en el Salón de la Fama de Billboard. Un histórico reconocimiento que el músico de Puerto Rico quiso agradecer desde el escenario por partida doble.

Primero con una gigantesca actuación como ya nos tiene acostumbrados. El Jefe presentaba su nueva canción Métele al perreo extraida de su nuevo proyecto musical. Y después con un emotivo discurso que tanto artistas emergentes como ya consolidados deberían grabarse a fuego en el recuerdo.

"Increíble. Gracias familia. Estoy disfrutando todo este momento. Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años por estar sentado ahí donde están sentados ustedes ahora mismo. Y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría y determinación uno se podría llevar un reconocimiento, mi gente" empezó explicando Daddy Yankee visiblemente contento de estar recibiendo ese homenaje delante de toda la escena musical latina.

"Durante mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia en ser inducido al salón de la fama de Billboard. Uno de los retos más grandes de un artista es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas... diferentes nacionalidades y lo logré con mi idioma en español 100%. Desde el barrio, mi gente, desde el caserío Puerto Rico, siempre tuve una misión. Nunca bajarle, nunca me desenfoqué y pude ser gracias a ustedes el mejor de todos los tiempos, familia. Gracias a todos ustedes. Con mucha mansedumbre y mucho respeto para ustedes, muchas gracias, no tengo otras palabras" confesó el reggaetonero.

Precursor del género y durante muchos años uno de los pocos artistas conocido a nivel mundial, Daddy Yankee no quiso olvidarse en su discurso del relevo generacional que copa ahora las listas de ventas y reproducción de medio planeta: "Disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Conejo, te respeto mucho tu lo sabes papito. Dios te bendiga. Black Eyed Peas, Will, mucho respeto. Rauw, Myke que están por ahí. Wisin, Yandel, les respeto mucho familia, ya lo saben. Nicky Jam, te quiero brother. Puerto Rico, ¡vamos arriba!".

Si el año pasado compartió protagonismo peleando por los premios con Bad Bunny, este año El Jefe se ha llevado un merecido homenaje mientras su compatriota arrasaba en una noche histórica para él.