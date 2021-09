Tokischa escandaliza en los Billboard Latinos con su estilismo homenaje a la ‘Santa Popola’, su vagina

Si alguien quiere llamar la atención en una alfombra roja basta con que haga ilusión a algún emblema de la Iglesia católica. Es algo que Madonna domina a la perfección. Si eso lo mezclas con algo de contenido sexual, la polémica está servida. Y es lo que ha sucedido en la alfombra roja de los Billboard Latinos 2021 con Tokischa.

De la noche a la mañana, esta dominicana ha pasado de ser casi una desconocida, a estar en boca de todos. Es lo que tiene colaborar con Rosalía y J Balvin en unos singles no exentos de contenido explícito.

Llegó a estos premios ataviada por un mono color carne, con una especie de cofia o mantilla de latex que parecía una mezcla entre el vestuario de las monjas y las hiyab árabes. Y sobre la tela había dibujado un cáliz y unas manos orando. Y, por si no fuera suficientemente evidente, también llevaba colgado un enorme crucifijo.

El significado de su estilismo

Bastante evidente todo. Aun así, hubo quién le preguntó por su significado y ella lo resumió contundente: “Soy la Santa Popola”, que por si alguien no lo entiende, es un homenaje a su vagina como explicó ella misma a su llegada a la gala.

No es la primera vez que causa este revuelo con la religión, ya que ha tenido alguna polémica porque no le han dejado fotografiarse en algún que otro lugar santo para los religiosos por considerar que su indumentaria no era respetuosa.

Se ha desquitado a lo grande y ha generado gran debate en redes sociales. Por un lado, están los que, como era de esperar, se han escandalizado con su propuesta.

Una Vergüenza para el país, Santa Popolá!!! Desconozco este mundo, nose en que momento llegamos a esto. Que Vergüenza!!! Que desafortunado! — Luisa María (@LuisaMa98589804) September 24, 2021 Poniendo en vergüenza al país — Cornelia Mota (@cornymota) September 24, 2021 Nunca había visto a alguien que tire tanto la moral de los dominicanos por el suelo como esta tal @tokischa_, es una pena ver como la juventud se pierde por la influencia de supuestos artistas urbanos, los @LatinBillboards quedaron muy desacreditados con esta presentación. — Luis Pelletier (@PelletierRD) September 24, 2021 Ni innovadora ni arriesgada este tipo outfits ridiculos, son típicos d varios western, ya nada es nuevo, ni revolucionario — Sandro #MyUniverse (@ceclamza) September 24, 2021 Barato y corriente...pudo hacerlo mejor. Pero así es ella. — Marcelle Espinosa (@EspinosaMarcell) September 24, 2021

Pero, también están los que preveían los gritos de los más conservadores y destacan el lado artístico y transgresor de la cantante como algo positivo. De hecho, se han tomado su actuación en la alfombra roja con mucho sentido del humor, sobre todo cuando se unió a Bad Bunny que quiso orar con ella.

La opinión que ha generado está muy polarizada, y eso es lo que busca alguien que quiere estar en boca de todos. Así que, objetivo cumplido. Claro que tenía otros ases en la manga como el beso con Rosalía al final de su actuación conjunta para presentar en directo Linda.

Si no la has fichado todavía, apunta porque Tokischa ha llegado para quedarse.