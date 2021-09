Múltiples interpretaciones al estilismo de Rosalía en los Billboard Latinos 2021: ¿La Bella de Rauw Alejandro?

Hace unos días veíamos a Rosalía en la MET Gala con un Rick Owens en rojo con el que trataba dejar claras sus raíces españolas y su admiración por Lola Flores. Ahora, ha vuelto a pisar una alfombra roja y ha causado el mismo furor, en esta ocasión en los Billboard Latinos 2021.

Dejó el rojo para su actuación con Tokischa, una de las más controvertidas de la noche al acabar con un beso en la boca entre ambas (¿quién no ha pensado en Madonna y Britney Spears?). Tampoco optó por el color carne de su colega que acudió como ‘Santa Popola’ para escándalo de muchos.

No, Rosalía eligió un verde ácido que algunos habrán considerado amarillo. Nada de supersticiones. Y que conste que no era un diseño sino la mezcla de dos propuestas de Alta Costura de Valentino. Para que luego digan que en las galas musicales no hay tanto glamour como en las del cine.

Por un lado, llevaba un vestido largo y asimétrico con cuello y, por otro, un abrigo lago de efecto satinado. Ambos de la colección de otoño que la firma italiana presentó hace unos meses en Venecia. Completó el look con unos guantes de ópera como de antelina en color crudo.

Una combinación con volúmenes oversize de carácter arquitectónico que no pasaron desapercibidos. Menos destacó su look de belleza para el que apostó por una coleta larga y ondulada y un maquillaje de tonos neutros que no destacaba especialmente.

Interpretaciones

Posó sola en la alfombra roja, pero eso no impidió que muchos asociaran su estilismo con el de Rauw Alejandro que también llegó solo al evento. Hace unos meses hubo muchos rumores de una relación entre ellos, más allá de colegueo que ninguno de los dos llegó a desmentir.

El caso es que el diseño del cantante recordó al de Bestia, el príncipe convertido en monstruo que logró enamorar a Bella, que en esta ocasión sería Rosalía. ¿Habrían hablado para ponerse de acuerdo?

Que van de la Bella y la Bestia qué más pruebas necesitáis?????????😱😭 #Billboards2021 pic.twitter.com/0FcKjFn8Qe — julieta ✨ (@LaJuliaBarish) September 24, 2021

Y es que en eventos como estos, hay cabida para todo tipo de interpretaciones. Hay quien habla de guiño al independentismo o, incluso, a La Palma con su color plátano.

Rosalía yendo de plátano de canarias como homenaje a la Palma👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/9bVq8EKdRZ — adri (@adriimg__) September 23, 2021

Solo ella sabe la intención que hay detrás de su elección, pero cada cual, saca sus propias conclusiones. Lo que está claro es que ha vuelto a demostrar que su presencia nunca pasa desapercibida.