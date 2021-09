Linda Evangelista y la razón de su desaparición de la vida pública: “He sido brutalmente desfigurada”

Si nos ponemos nostálgicos y nos trasladamos a los 90, si hablamos de moda, aparte de tendencias imposibles, fuimos testigos de la creación de la figura de top model. Hasta ese momento, las modelos eran meras perchas de las creaciones de grandes diseñadores. Pero a partir de aquel momento ostentaron el estatus de estrellas. Entre las pioneras estaba Linda Evangelista.

Hace un tiempo que no sabíamos de nada ni la veíamos en ningún evento público. Ahora, ha salido a la luz para contar su trágica historia. Por lo visto, un tratamiento estético llamado criolipolisis le ha provocado una deformación de la que se avergüenza.

Se trata de un tratamiento muy solicitado porque reduce la grasa localizada sin anestesia, sin cirugía, sin dolor, sin bajas médicas, sin agujas y sin medicamentos. Aunque no todo es tan bonito como parece, y si no, que le pregunten a Evangelista.

Duro relato

“Hoy he tomado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años. A mis seguidores, que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba tengo que decirles que la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido", confesaba en sus redes sociales.

Un tratamiento que no solo no ha cumplido las expectativas, sino que le ha marcado de por vida para mal. “Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, irreconocible. He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento", relata en un extenso texto con el que ha querido desahogarse.

Triste realidad

"El HAP no sólo ha destruido mi carrera, me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de auto desprecio. Me he convertido en una reclusa", confesaba sobre su dura realidad.

Su objetivo con esta revelación es intentar “pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma".

De momento no ha compartido ninguna imagen para ver cuál es su realidad.