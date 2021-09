Karol G, Lola Índigo, Coldplay, BTS y Malú se despiden de septiembre con sus nuevas canciones

El mes de septiembre ya está llegando a su fin, pero ello no quiere decir que se agoten los nuevos temas de nuestros artistas favoritos. ¡Todo lo contrario! Han encontrado en el final del verano una razón más que justificada para inundarnos de buen rollo y nuevos ritmazos.

Si el pasado 17 de septiembre estuvo protagonizado por lo nuevo de Aitana, Lil Nas X, Alizzz, C. Tangana y Sebastián Yatra, entre otros, prepárate para darlo todo con este nuevo repertorio de novedades musicales. ¡Dale al play!

Viernes 24 de septiembre

Karol G - Sejodioto. La colombiana ha vuelto por todo lo alto. Su nuevo tema está lleno de referencias a algunos episodios que ha vivido en las últimas semanas y meses. La artista fusiona nuevos sonidos dentro de las bases rítimas del reggaeton, habiendo sido producido por Ovy on the drums. "Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones, por más que me critiquen, me tiene sin cojones", dicen algunos de sus versos.

Lola Índigo, RVFV - Romeo y Julieta. Ambos artistas dan rienda suelta a su pasión como nunca antes lo habían hecho. Y, por supuesto, con mucho flow. Los Romeo y Julieta del siglo XXI son más urbanos que nunca y también saben rapear y perrear. ¡A darlo todo!

Coldplay, BTS - My Universe. Todos esperaban su lanzamiento y al fin se ha hecho realidad. La banda británica presenta así el segundo sencillo de su próximo disco Music Of The Spheres. En esta ocasión se unen a la exitosa banda de K-Pop para dar vida a un tema en inglés y coreano que ha sido compuesto por Coldplay y los propios BTS. Apuestan por el sonido pop que tanto caracteriza a los británicos.

Malú - Mil Batallas. La cantante nunca defrauda. Aterriza en la lista de novedades musicales de la semana con una balada que emociona a cualquiera que la escuche. Es el segundo adelanto de su próximo álbum. En su letra habla de la importancia de resurgir de nuestras propias cenizas para crecer más fuertes y avanzar con confianza en uno mismo.

Myke Towers - Experimento. El puertorriqueño apuesta por una fusión de sonidos urbanos y dance/disco para presentarnos un tema de lo más pegadizo. En su letra habla de aceptar la química que existe entre él y otra persona.

Dani Fernández - Frío. Otro que nos ha emocionado a golpe de balada es Dani Fernández. El artista trae una de esas canciones con las que muchos se sienten identificados. Habla de una dolorosa historia de desamor en la que el sufrimiento está muy presente.

Natti Natasha, Maluma - Imposible Amor. Si estabas esperando una canción para perrearlo todo este fin de semana, estos dos referentes latinos han hecho tu deseo realidad. Se unen en Imposible Amor, un tema con unos ritmos pegadizos e imposibles de ignorar. ¡A darlo todo!

Lérica, Danny Romero, Keen Levy - El Otro. Los gaditanos están de enhorabuena, ya que han estrenado su álbum Cocoterapia. Una de las canciones que incluyen es la colaboración con estos dos artistas, en la que vuelven a apostar por el buen rollo que les caracteriza. La fusión de sonidos flamencos y urbanos predomina en todos sus versos.

Don Omar, Residente - Flow HP. Son dos leyendas de la escena de la música urbana, por lo que su unión en un mismo tema solo puede traer reacciones positivas. Ambos artistas demuestran que sus años por la industria no han caído en vano, regalándonos un auténtico himno protagonizado por unos sonidos imparables. ¡Los reyes han vuelto!

Elton John, Charlie Puth - After All. La leyenda del pop se prepara para el lanzamiento de su álbum The Lockdown Sessions. Ya hemos escuchado algún que otro avance, pero ahora se ha unido a este referente de la escena actual del género para lanzar una canción midtempo de lo más pegadiza y que fusiona los estilos de ambos artistas.

Ana Guerra - Qué Sabrán. La artista está de enhorabuena. Acaba de estrenar su álbum La Luz del Martes, y una de las canciones que incluye es Qué Sabrán. Es una balada que se convierte en el grito de muchas personas a las que durante mucho tiempo no se les ha escuchado. "Es un grito de igualdad, de libertad, de amor", explica.

Otros de los que no han perdido la oportunidad de lanzar sus nuevos temazos son Wisin, Jhay Cortez y Los Legendarios con Emojis de Corazones, Fito y Fitipaldis con A Quemarropa, Leroy Sánchez con Out My Way, Pol Granch con De Colegio, Despistaos con Cuando Te Olvides De Mí, Antonio José y Alejandro Fernández con Tal Vez, Ovi y Duki con Día de Pago y James Arthur con Emily.