Lola Índigo y Rvfv se convierten en los nuevos ‘Romeo y Julieta’: mira el vídeo y la letra

Te miraba mi canción estaba puesta

Tenía ganas, ya me quería acercar

No había visto nunca una niña tan bella

Me pegué y le dije si quería bailar

Desde que te vi, no sé

Ya no puedo olvidarte

Vamos a otra parte

Y he escuchado hablar de ti

Y que no puedo controlarme

Es inevitable

Porque yo te quiero ver como te hizo tu mamá

Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K

Lo que tú quieras hacer

Dime, yo te voy a dejar

Si somos Romeo y Julieta

Que nadie se puede enterar

Hey, no soy policía pero te esposo

Di que sí que quieres ser mi esposo

Rompe el corazón que yo lo coso

Rom-pom-pom-pom-pom

Pásame el blunt que yo nunca lo toso

Cántamelo que yo así me lo gozo

Págame el bill y sé generoso

Dame un besito en el venenoso

Y yo sé que te gusta lento

A mí me gusta también

To’s tus movimientos

Por eso dale

Que dale, que dale, que dale, que dale

En la cama no hay modales

Modales, modales, modales, modales

En la cama no hay modales

Cuando ella empieza no hay quien la pare

To’s esos besitos que rico me saben

La noche es larga, no quiero que acabe

Sé los truquitos que le gustan a ella

Flow de París pasando por Marbella

Dale mami que la vida está bella

Está brillando, flow súper estrella, ella

Desde que te vi, no sé

Ya no puedo olvidarte

Vamos a otra parte

Y he escuchado hablar de ti

Y que no puedo controlarme

Es inevitable

Porque yo te quiero ver como te hizo tu mamá

Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K

Lo que tú quieras hacer

Dime, yo te voy a dejar

Si somos Romeo y Julieta

Que nadie se puede enterar

Dale, dale sabroso

Tú eres esa nena que me tiene en vela

Y me pone rápido y furioso

Cuando acelera, no frena

Me tienta, me cela y me pone rabioso

Pero siempre lo arreglamos

Me manda besitos y ya estoy cariñoso

Yo te quiero ver

Rom-pom-pom-pom-pom

Yo te quiero ver como te hizo tu mamá

Yo te quiero ver como te hizo tu mamá

Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K

Lo que tú quieras hacer, dime, yo te voy a dejar

Si somos Romeo y Julieta

Que nadie se puede enterar

Yo te quiero ver