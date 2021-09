Rosalía y Rauw Alejandro dan rienda suelta a su amor en su primer vídeo de TikTok juntos

El romance entre Rosalía y Rauw Alejandro ha estado ocupando las portadas de todos los medios durante meses. ¿Están juntos o solo son simples rumores? Pues bien. Ahora las dudas se han despejado. Lo que hay entre Rosalía y Rauw Alejandro y es mucha química y puro amor.

Después de aparecer públicamente juntos y de cruzar comentarios sugerentes y cargados de ternura en redes sociales, la nueva pareja del año ha dado un nuevo paso. Han publicado su primer vídeo en TikTok juntos.

Tanto la catalana como el puertorriqueño son bastantes activos en esta plataforma, por lo que ante el aumento de los rumores de su relación, han puesto fin al secretismo para deleitar a todos sus fans con el contenido que deseaban. En el vídeo, aparecen haciendo una especie de baile en el que forman un corazón con sus brazos. Rauw mira a su chica con ternura, y eso es algo que los usuarios de esta plataforma han podido percibir desde el primer instante.

"Como la mira es que paso", dice @lydia_lady. "No se con quien me quedo", añade Lídia Rawet. No cabe duda de que la pareja formada por estos dos referentes musicales está más que aprobada por el público de TikTok.

Como mencionamos en líneas anteriores, el romance entre Rosalía y Rauw Alejandro se ha convertido en el tema de conversación de millones de personas en todo el mundo. Sus fans comenzaron a elaborar todo tipo de teorías que confirmaban que estos dos artistas compartían más que su pasión por la música. Mismos vasos, misma ropa, mismos lugares... No parecía una casualidad.

Pero finalmente ellos mismos han sido los que han decidido poner fin a estos rumores y han aparecido juntos delante de los paparazzi para confirmarlo. Muchos creían que la chica que verdaderamente había robado el corazón de Rauw era Ester Expósito, pero quizás estaban jugando al despiste para desorientarnos a todos.

Lo que está claro es que han decidido dejar a un lado el secretismo y disfrutar de su amor en público definitivamente. ¿Será este el primero de muchos vídeos y bailes en TikTok? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que es indudable es que entre ellos hay pura química y mucho amor.