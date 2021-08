Rosalía y Rauw Alejandro no esconden su amor: comparten piropos en Instagram

Dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? El romance entre Rosalía y Rauw Alejandro es un secreto a voces. Mientras que muchos de sus seguidores ya habían notado cierta química entre ambos artistas, ellos intentaban disimularlo por todos los medios.

Pero las cámaras los pillaron hace unos días saliendo de un restaurante cogidos de la mano, y ante esto no hay negación posible. Entre Rosalía y Rauw Alejandro hay algo más que una amistad.

Pero ahí no ha acabado la cosa. Después de que estas imágenes lo hicieran evidente, ambos artistas han decidido no esconder su amor en redes sociales. Aunque todavía no se han atrevido a publicar una foto juntos, sí que han compartido halagos y piropos a través de los comentarios de sus publicaciones.

Todo ocurrió el pasado jueves 26 de agosto con las últimas publicaciones de nuestros protagonistas en sus respectivos perfiles de Instagram. Por un lado, el puertorriqueño publicó su foto en la portada de la nueva entrega de la revista Billboard en Argentina. La intérprete de Con Altura no ha podido esconder su amor y ha aparecido entre las respuestas con un corazón blanco. Pero aún hay más.

Comentario de Rosalía a Rauw Alejandro en Instagram / Instagram

Por su parte, la catalana ha publicado diversas selfies luciendo uno de sus modelitos, como ya es común en su perfil. Pero esta vez, Rauw ha aparecido también entre los comentarios para dejarle saber que una de esas fotos se ha convertido en su fondo de pantalla. ¡Qué romántico!

Comentario de Rauw Alejandro a Rosalía en Instagram / Instagram

Como mencionamos en líneas anteriores, Rauw y Rosalía siempre se han mostrado muy discretos con su vida privada. De hecho, siempre que en alguna entrevista aparece el nombre de alguno de los dos, el entrevistado siempre lo menciona en términos profesionales, nunca personales.

Pero muchos se han encargado de asegurarse de que la relación que existe entre ambos es más que una amistad, y parece que así es. A través de las redes se demostró que comparten ropa y también planes.

En una entrevista con LOS40 Urban, el intérprete de Cúrame aseguró que tenía algo preparado con la cantante. De momento se desconoce qué es y si lo escucharemos pronto, pero estamos seguros que, cuando vea la luz, revolucionará las plataformas digitales.

Lo que une la música, profesional y personalmente, que no lo separe nadie.