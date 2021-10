‘Una joven prometedora’, ‘Minari’, ‘Otra Ronda’ y ‘Nadie’: los estrenos de 2021 llegan a tu casa

Los coleccionistas cinéfilos tienen un mes de septiembre plagado de opciones para llenar sus estanterías: las diversas distribuidoras que aún atiborran de estrenos y remasterizaciones nuestras casas han puesto en marcha toda la maquinaria de promoción de sus lanzamientos de finales de principios de otoño.

Entre sus estrenos destacados hay varias nominadas a los premios Óscar: Una joven prometedora, ganadora de la estatuilla a mejor guion original; Minari. Historia de mi familia, del cineasta surcoreano Lee Isaac Chung, y la danesa Otra Ronda, que se alzó con el galardón a mejor película internacional. En LOS40 os hacemos una selecciones de los mejores Home Video que llegan a las tiendas y cuáles son todos los extras que incluyen:

Una joven prometedora

UNA JOVEN PROMETEDORA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

¿Qué pasaría si abusaran de un ser querido durante una fiesta en el instituto? El recuerdo del terror es lo que mueve a la protagonista de este drama con tintes de negrísima comedia: desconfiada, solitaria y empoderada, trata de "instruir" a los hombres que la acosan con métodos poco ortodoxos. Una película revolucionaria, radical e inteligente que no deja indiferente a nadie. Los extras de la edición en Blu-Ray incluyen un comentario con la directora, Emerald Fennell, un documental de cuatro minutos llamado Una visión prometedora y las piezas Transformación a dos bandas y Acto de equilibrismo. Un must see de la temporada de Óscar.

Minari. Historia de mi familia

TRÁILER CORTO - MINARI

Esta aclamada película de Lee Isaac-Chung le valió su primera nominación al Óscar a Steven Yeun, una de las estrellas protagonistas de The Walking Dead. La historia sigue a una familia de origen surcoreano que emigra al sur de los Estados Unidos. Llamados por el sueño americano, buscan ganarse la vida en la América profunda, aunque al encontrarse con las trabas y la burocracia del sistema se dan cuenta de que no todo era tan fácil como pensaban.

La cuidada edición en Blu-Ray de A Contracorriente viene con una avalancha de contenido adicional, tal y como nos tiene habituados su distribuidora: desde una selección de escenas eliminadas y un audiocomentario hasta casi 30 minutos de contenido adicional, que incluye una charla con el cineasta en la Seminci y varios clips documentales sobre el proceso de rodaje de Minari. Como colofón añade un interesante libreto de 28 páginas escrito por el equipo de CineAsia con recetas coreanas que se inspiran, cada una, en los personajes de la película. Una forma original de homenajear uno de los títulos más importantes del 2021.

Otra ronda

OTRA RONDA

¿Alcohol en sangre para mejorar la creatividad? Un grupo de profesores de secundaria ponen una peculiar teoría a prueba: beber todos los días y mantener un nivel constante de intoxicación etílica para mejorar sus capacidades en su jornada laboral. Mads Mikkelsen, su protagonista, regala una brillante interpretación que lo aúpa a lo más alto del cine internacional. La distribuidora BTeam Pictures edita en Blu-Ray esta cinta ganadora del Óscar a Mejor Película Internacional que incluye en sus extras un saludo del director, Thomas Vinterberg, la rueda completa del equipo de la película en el Festival de Cannes de 2020 y varias fichas técnicas y artísticas del reparto de Otra Ronda.

Nadie (4K Ultra HD)



NADIE - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

¿Quieres saber cómo se rodaron algunas de las escenas más impactantes de Nadie? Tan solo tienes que hacerte con esta estupenda edición en 4K distribuida por Arvi Licensing para conocer cómo Bob Odenkirk se preparó física y psicológicamente para pasar de ser el abogado de Walter White a una suerte de John Wick cincuentón con muy malas pulgas capaz de destrozar a unos matones rusos en un autobús. Nadie es ese tipo de peli de acción que merece verse en pantalla grande y en Ultra Alta Definición, por lo que os recomendamos haceros con una copia en 4K. Si no tienes este tipo de reproductores, también puedes conseguirla en Blu-Ray.

Snatch en 4K Ultra HD



Snatch (2000) 4K Trailer

Uno de los grandes clásicos del cine británico de principios de siglo. Brad Pitt, Jason Statham, Vinnie Jones y Benicio del Toro se juntan para dar vida a lo peor del crimen organizado. Desde boxeadores hasta matones, pasando por sicarios, ladrones de poca monta o truhanes: Snatch es puro caos, puro ritmo y pura comedia negra. No en vano se ha ganado el título de película de culto.

Arvi Licensing reedita por primera vez en 4K esta obra maestra de Guy Ritchie y plaga la edición de extras que incluyen un audiocomentario del cineasta y el productor, Matthew Vaughn, una lista de escenas eliminadas y ocultas y varios vídeos promocionales sobre el rodaje de la película, así como unos subtítulos especiales para entender a Brad Pitt cuando habla. También puedes conseguir esta película en una edición en steelbook muy limitada. Si eres coleccionista, Snatch, cerdos y diamantes no puede faltar en tu estantería.

El olvido que seremos (Blu-Ray)

EL OLVIDO QUE SEREMOS

Biopic sobre uno de los personajes más interesantes de la sociedad colombiana: Héctor Abad Gómez, profesor y humanista que trató de luchar por los derechos humanos en Medellín en los años 70 hasta que una combinación de influencias políticas e intereses paramilitares y del narcotráfico acabó con su vida. Javier Cámara regala una lección de interpretación y Fernando Trueba firma una de sus obras más redondas desde Belle Époque.

BTeam Pictures edita la película en Blu-Ray e incluye en su edición un saludo especial rodado por Javier Cámara y varias entrevistas con el equipo de la película, donde director, actores y actrices amplían información sobre la cinta. Además, uno de los grandes pilares de esta edición es la entrevista de 40 minutos entre Fernando Trueba y Héctor Abad Faciolince, hijo de Héctor Abad Gómez y autor del libro biográfico en el que se inspira la película, donde arrojan luz sobre el proceso de creación de El olvido que seremos, cómo fue adaptar la vida de esta heroica figura que luchó por los derechos sociales y cómo sus familaires sintieron reabrir viejas heridas que serían trasladadas a una película.

Además, el Blu-Ray también incluye un making of dividido en cinco capítulos que cuentan todo el proceso de producción del filme: desde la adaptación del libro a un guion hasta la producción de la misma, pasando por la dirección, la selección del reparto y el propio rodaje, que incluye entrevistas exclusivas en el set con los intérpretes que encarnan a los protagonistas.