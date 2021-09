Lalo Ebratt y Yera: “Con Lola Índigo se vienen unas canciones increíbles”

Lalo Ebratt y Yera se han propuesto presentarnos su macedonia musical. Después de Fresa, el tema del primero de ellos con Tini, ambos integrantes de Trapical Minds han unido sus talentos en el estudio para dar vida a un proyecto que estará protagonizado por el buen rollo y los ritmos imparables. Aunque no solo han apostado por la fruta, sino también por la comida italiana, ya que en marzo de este año presentaron Pizza.

Pero ahora han dado vida a Uva, una canción para todos los públicos cuya escucha solo transmite energía positiva. Además, en su videoclip se atreven con unos disfraces de uva que nos arrancan una sonrisa.

En LOS40 Urban hemos podido charlar con estos dos artistas acerca de este lanzamiento y de todo lo que está por llegar del tándem Lalo-Yera. ¡No te lo pierdas!

Pregunta (P): ¿Cómo fue el proceso de creación de Uva?

Respuesta (R): (Lalo Ebratt) Antes de ir al estudio Yera me dijo 'tengo como una idea de hacer una canción con referencia a la uva'. Yo le dije que era una locura pero yo iba palante' porque a mí me gustan los nombres raros, las ideas frescas, y nosotros siempre estamos como involucrando mucho el sabor de la fruta en nuestro universo musical, y bueno ya habíamos tocado la piña, la fresa y... llegó el momento de la uva. Creo que Yera tiene unas ideas muy locas a veces pero las sabe llevar a cabo. En cuanto al sonido, es un sonido muy fresco y bueno, es totalmente difícil llevar a cabo las ideas tan bien con un visual tan diferente. En conjunto con el equipo llevamos una idea muy cool. Aquí todos los días es verano e hicimos el vídeo con unos súper trajes. Cuéntale la experiencia, fue algo muy loco.

(Yera) Sí, sí. Fue algo loquísimo, además es de los primeros vídeos que grabamos aquí en nuestra ciudad, en Santa Marta. Y como dice Lalo esto es una ciudad que siempre es verano, así que el videoclip fue uno de los retos más grandes de esta canción, pero la canción era tan buena que se merecía un vídeo en el que sudábasemos literal. Entonces lo hicimos con mucho amor. Fue una jornada difícil, nosotros metidos en los trajes de uva. Pero le pusimos mucho amor y mucho cariño porque nuestra gente se lo merecía y nuestra ciudad también se lo merecía.

P: ¿Cómo surge la idea de crear Uva?

R: (Lalo Ebratt) Fuimos al estudio un momentico. Nosotros dijimos 'vamos a hacer un tema hoy, ¿verdad?'. Así salió. Nosotros no planeamos mucho. El mismo estudio nos seduce y con ideas acumuladas creo que vomitamos el flow, entonces de ahí salió algo súper increíble. Creo que la gente también está muy contenta y sabe leer ese flow. De esa misma manera, hicimos un vídeo muy divertido. Nosotros siempre estamos buscando que las canciones tengan eso y que tengan algo divertido, historias por contar, que sean cosas reales pero, por supuesto, llevándolo a la fantasía como es Uva y hacer esa analogía de lo frescas que pueden ser las mujeres también.

P: ¿Hay algún artista español en vuestro radar para sacar una colaboración? Ya habéis trabajado con varios...

R: (Yera) En realidad nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con muchos artistas españoles,. Tenemos muchísimos amigos allí. Nos hemos quedado a vivir unas temporadas de verano allí entonces es como que tenemos muchas cosas pendientes. Por ejemplo, con Lola Índigo también se vienen unas canciones increíbles. Estuvimos trabajando vía Zoom, teletrabajando. Hicimos unos hits que por ahí van a salir dentro de poco y nosotros también siempre estamos dispuestos a hacer música con artistas de todo el mundo, no solamente de España. Mientras haya talento, buena vibra y sabor, así como Uva, vamos a hacerlo con mucho cariño.

P: ¿Cuando vais a venir a España?

R: (Lalo Ebratt) Eso es pronto. Yera y yo estamos construyendo unos temas, estamos segmentando todo lo que queremos mostrar y queremos vender, entonces… Yo creo que la gente de allí nos va a amar mucho. Es algo que sentimos cuando nos subimos a la tarima. Hemos vivido experiencias súper cool allí y sí que compartimos bastantes amigos como Lola Índigo, Omar Montes, Aitana, Maikel Delacalle, Lérica, un sinfín… Ahora hice un tema con Bad Gyal también. La gente siempre nos quiere mucho allá en España. Nosotros nos hemos currado un montón también todo lo que nos ha pasado allí.

P: Después de Uva, ¿qué viene?

R: (Lalo Ebratt) Mucha música. Un éxito tras otro éxito. Antes estábamos un poquito maniatados, estábamos un poquito controlados porque no podíamos soltar tanta música, entonces ahora por el lado independiente Yera y yo estamos tratando lo más posible de llenar esos espacios que habíamos dejado con los fans que quieren musica. La música se consume muy rápido también y están saliendo muchos artistas nuevos también. Entonces yo creo que la gente merece la oportunidad de más musica. Incluso acabamos de sacar Uva pero Yera acaba de sacar una canción con Blackie & Lois y Danny Ocean, Picó, que es un hit también. Es lo mejor. Se acaba Uva pero también puedes escuchar Picó. Yo creo que también es increíble porque la gente quiere esa variedad de sonidos. La gente se aburre con una canción y merece otro capítulo enseguida. La gente queda como con ganas de más. La idea es darles un capítulo tras otro capítulo. Después de todo esto no se van a dar ni cuenta pero ya está la otra canción preparada.

(Yera) Yo creo que venimos con la frutería completa. Empezamos con Uva pero ya fue Mocca y hoy en día venimos con la fruta. Puede ser en cualquier momento Piña, así que esperamos traeros demasiado sabor y demasiada azúcar. La variedad es una analogía también a que vamos a jugar con muchos géneros musicales, al menos por mi parte. Se viene, voy a hacer un poco más de bachata, de pop, un poco de esto y de lo otro. Me encanta la música en general y la respeto, aunque me veo como artista urbano y hago música urbana como tal, me encanta la música en general. Me encantaría también compartir con artistas de otros géneros, ya sea la salsa, ya sea el pop...

P: ¿Vais a seguir incluyendo ese buen rollo en vuestras canciones o va a haber de todo?

R: (Yera) Yo creo que es como el cine. En el cine se dividen los géneros por lo que pasa en las películas y hay gustos para todo. Sin embargo yo creo que nosotros empezamos siendo un poco explícitos en nuestras canciones, un poco más de calle y no lo dejamos de ser. Hay canciones también para eso. Pero estamos haciendo canciones un poco más basadas en todo el público. Ese fue el efecto secundario y buen resultado que nos dejó Uva hasta el momento. Y es que fue una canción tan agradable para los niños por el tema del vídeo, que nos ven a nosotros metidos en disfraces de uva. Es algo que para los niños también se vuelve algo muy atractivo. Como te digo fue un efecto secundario que nos salió. Además que la canción es muy sana en cuanto a letra. Es un lenguaje apto para todos los públicos. Es el update que viene de las canciones ahora.