Las 10 personas de Ana Guerra: desde su crush hasta su artista favorito

Aunque parezca mentira, ya han pasado cuatro años desde que conocimos a Ana Guerra. La cantante canaria ha dejado huella en la industria musical con temas como Lo malo, Ni la hora o Sayonara.

Este mismo viernes, 24 de septiembre, Ana ha lanzado su segundo álbum de estudio: La luz del martes. Se trata de un trabajo donde la artista se muestra tal y como es, apostando por temas cien por cien pop y dejando a un lado aquel sonido más latino con el que empezó.

Para conocer un poco mejor a Ana Guerra, en LOS4O hemos querido saber algunas de las personas que han marcado, marcan y marcarán su vida. Bueno, no vamos a exagerar tanto porque también le hemos preguntado por sus crush y la persona a la que más ilusión le ha hecho conocer de su carrera. ¡Mira!

El artista que haya hecho más ilusión conocer en tu carrera

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz fue casi de casualidad. Estábamos en Miami, en los premios Lo Nuestro. Me dicen que vaya a un momento a un camerino y me encuentro de frente a Alejandro Sanz. Me quedo como “si tenemos al maestro aquí”. Conectamos súper bien y tenemos relación a día de hoy maravillosa. Me ha apoyado un montón. Cuando conocí a Juan Luis Guerra fue el momento en el que más temblé de mi vida. Como fanática de alguien me cuesta mucho. Estábamos en Las Palmas y querían que subiese al escenario a cantar con él sin conocerle. Yo no podía hacerlo porque me iba a dar un shock si no me lo presentaban antes. Entonces entré a su camerino y me dijo: “Sobrina, que ganas tenía de conocerte”. Se me quitaron todos los nervios y le di un abrazo. Fue maravilloso.

Una persona con la que irse de viaje

Con mis amigos. Cualquiera de ellos. Me iría a Cuba.

La persona con más talento que conozcas

Conozco a muchos, pero te voy a decir el nombre de Ivan Herzog. Es el pianista de Cepeda. Llegó con nosotros a los castings finales de Operación Triunfo. Es genial. Es el hijo de Mikel Herzog que nos representó un año en Eurovisión. Es un tipo con muchísimo talento. Ahora está en el musical de Queen que se va a hacer. Tiene un talento que yo le abrazo fuerte para ver si se me pega algo.

La persona con quien más te rías

Me río mucho con Sergio Sancho, mi guitarrista. Me río muchísimo.

Un crush famoso

Maxi Iglesias. Me parece precioso.

El crush de tu adolescencia

Mi profesor de inglés y francés. José Carlos. Estaba enamorada de él desde que tenía tres años.

La persona con quien más hablas por WhatsApp

Creo que con mi papá.

La persona de OT con quien más contacto tengas

Ricky y Roi.

Ana Guerra y Ricky Merino son grandes amigos desde que coincidieron en 'OT 2017' / Borja B. Hojas/Getty Images

Alguien con quien tomarse un vinito un martes

Cualquiera de las personas que han participado en el disco, la verdad. Me encantaría juntar a todas las personas que han participado en él, juntarlas y tomarnos un vino.

La persona que más admires

Tengo personas a las que profesionalmente admiro un montón y otras a las que personalmente admiro. Profesionalmente a Juan Luis Guerra.