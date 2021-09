La actriz Cristina Medina anuncia que padece cáncer de mama

La actriz Cristina Medina, a quien el público conocerá por su papel de Nines Chacón en la serie La que se avecina, ha anunciado a través de su perfil en la cuenta oficial de Instagram que padece cáncer de mama. Y lo ha hecho con un importante mensaje tanto para las personas que sufren esta enfermedad como para aquellos familiares y amigos que conocen algún caso.

"Quiero informar de algo que es circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente. Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para decir cosas que no se dicen con respecto a esta enfermedad y que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan" ha empezado explicando la intérprete.

"Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado para el tratamiento de quimioterapia. Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo que te duele, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel emocional, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida como el ejercicio, la acupuntura para poder descansar mejor... Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de tener que pagar, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan" señalaba la actriz.

Un calvario por el que, desafortunadamente, pasan muchas familias españolas cada año: "A la gente que acompañáis a gente que está enferma de cáncer quiero daros mi apoyo. Hay mucha gente que no hacemos crowdfunding para la gente que sufre esta enfermedad. Muchas veces hace falta dinero para ir a un acupuntor, o irte un fin de semana a donde te de la gana porque se pasan por muchas situaciones emocionales muy complicadas. Y lo último que te hace falta es ver que estás tieso y no te puedes permitir a un acupuntor que te baja la ansiedad y te va a relajar. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante con su ticket regalo por si no le gusta que lo cambie. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional y social muy fuerte que nos da como cosa pero que no os dé pudor".

Un mensaje muy claro de Cristina Medina que habla sobre otro de los efectos que producen las enfermedades y que en la gran mayoría de casos no se habla: "Yo he tenido muchas amigas y he estado en la medida de lo posible con ellas intentando darlas fuerza. La fuerza la sacamos al final pero lo que podemos sacarnos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta para hacer un pelín más llevadero el tratamiento. Es una buena manera de ayudar el aportar económicamente".

Además de sus seguidores, algunos compañeros suyos de profesión como Vanesa Romero, Víctor Palmero o Nacho Guerreros también le han transmitido sus fuerzas a través de bonitos mensajes que han publicado en su perfil.

Víctor Palmero: Un abrazo grande compañera, mucha fuerza ❤️

Eva Isanta: Fuerza pura ❤️

Nacho Guerreros: Fuerza válida🙌❤️🙌❤️

Vanesa Romero: ❤️🙌👏

Fernando Tejero: 🙌❤️❤️❤️❤️