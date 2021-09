‘Secret Story’: El programa habla con Isabel, la que parece que ya no es la novia de Canales Rivera

“Nos hemos puesto en contacto con la pareja de Canales, con Isabel. Bueno, digo pareja de Canales hasta donde sabemos porque en el vídeo de presentación del programa, cuando lo conocimos, cuando firmó el contrato, hablaba de que tenía novia. Resulta que Isabel, que es la novia, tiene algo que decir. Nos ponemos en contacto con ella y en exclusiva nos dice una frase que, para mí, es demoledora”, explicaba Jordi González en el programa de Secret Story de este domingo.

Y es que la relación actual de Canales y su novia saltó por los aires cuando en la última gala, José Mora, defensor del torero, explicaba que rompieron dos semanas antes de entrar en la casa.

El presentador ha reproducido las palabras de Isabel: “Es todo muy triste, pero ya sabes que no soy de hablar y no lo voy a hacer ahora”. Una frase que a Jordi le ha generado una reflexión: “Si es todo muy triste, significa, que no habían roto”.

Explicaciones sobre la ruptura

Ahí estaba José Mora para aclarar las cosas. “Sí, sí, han roto seguro, lo que pasa es que ella dice que es todo muy triste porque ella tiene un daño atrás… Han roto los dos y dicho por José Antonio antes de entrar, también. Han roto los dos, lo que pasa es que, por protección a ella, él no ha querido decir nada”, explicaba.

Pero parece que sus palabras no han convencido a todo el mundo. Jordi explicaba que el vídeo de presentación se grabó diez días antes de entrar en la casa y que el equipo que estuvo con ellos los vio comportarse como una pareja normal.

“Ellos no querían soltar esa bomba justo antes de entrar al concurso puesto que él entraba dentro y tampoco podía defenderse y por protección a ella”, insistía Mora sobre los motivos para fingir en ese vídeo.

Y, mientras, en la casa, Cynthia, motivo de la discordia en esta pareja por el desliz que tuvo con ella el torero, no ha dudado en puntuarle como amante y le ha dado un seis. ¿Cómo acabará la cosa?