‘Secret Story’: Inesperada reacción en el reencuentro de Bigote Arrocet y Alejandra Rubio

El pasado jueves, Bigote Arrocet se convirtió en el segundo expulsado de Secret Story. Parece que el haber hablado tanto de su ruptura con María Teresa Campos dentro de la casa, no ha gustado demasiado a la audiencia. Ese día, Terelu Campos huía de plató para no tener que reencontrarse con él. Este domingo, el concursante se pasaba por el programa de Jordi González.

“Alejandrita”, decía con cariño a la nieta de su ex cuando reparaba en que estaba en plató como colaboradora. No dudó en acercarse a ella para abrazarla y besarla.

Cuando Jordi le preguntaba por lo que siente hacia ella, no pudo evitar emocionarse. El actor y humorista no podía pronunciar palabra y era entonces cuando el presentador se daba cuenta de que la hija de Terelu también se estaba emocionando. “Ay, no me hagáis esto”, pedía Alejandra.

Emotivo reencuentro

Bigote aseguraba que no se esperaba encontrarla en plató, “pero me gusta verla”, aseguraba, “yo la quiero mucho”. En ese momento Jordi invitó a Alejandra Rubio a acercarse a donde estaban charlando. Y ahí, frente a frente no han podido reprimir las lágrimas.

“Yo la quiero mucho a ella y le tengo mucho cariño, igual que su abuela, me hablaba tanto de ella y, nada, yo la quiero mucho”, aseguraba Bigote. “Es que no sé qué decir porque, a ver, yo con él no tengo ningún problema, lo he dicho siempre, yo también me he querido mantener siempre un poco al margen de esta historia. Hay cosas que me duelen porque igual no las entiendo y me alegra verte, de verdad, yo no tengo ningún problema contigo, yo voy a ser todo lo objetiva que pueda ser, pero, al final, han estado muchos años, y me duele, también, que la cosa esté así”, replicaba Alejandra que no sabía muy bien cómo comportarse.

Una vez sentados, Jordi le preguntaba a Alejandra cómo era su recuerdo de Bigote. “Con sus cosas, pintando camisetas, poniendo flores a los árboles cuando no tenían, esas cosas”, decía entre risas recordando que ella no había tenido ningún problema con él nunca.

Eso sí, habrá que ver qué es lo que le ha parecido a Terelu y, sobre todo, a María Teresa, este encuentro de Alejandra con el que ahora se ha convertido en el enemigo de la familia.