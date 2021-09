Las 15 cantantes españolas más importantes de la historia de la música

Desde el pop, hasta el lírico y pasando por la copla, son muchos los géneros musicales en los que las voces femeninas de nuestro país se han hecho un hueco en la industria a nivel mundial a lo largo de las últimas décadas. Mujeres empoderadas, icónicas y, sobre todo, grandes artistas que han dejado (o continúan dejando) un gran legado musical a su paso y las que el mundo entero aplaude. De Lola Flores a Rocío Jurado, hasta Rosalía, Marta Sánchez o Malú: ellas son algunas de las cantantes españolas más importantes e imprescindibles de la historia de nuestro país.

Las cantantes españolas más influyentes de nuestra música

Rocío Jurado

"La más grande" es el sobrenombre con el que se conoce Rocío Jurado y que ya lo dice todo, una leyenda de la copla y el flamenco nacional. Reconocida a nivel internacional, su voz fue aplaudida en todos los rincones del continente americano, del que Miami era prácticamente su segunda casa. En el año 1985 cantó en la Casa Blanca, para el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y, en el 2000, varios periodistas norteamericanos le concedieron el premio a la Mejor voz femenina del siglo XX, en la ciudad de Nueva York. Con más treinta discos en el mercado, Como una ola, Paloma brava, Punto de partida, Se nos rompió el amor, Señora o Ese hombre son algunas de sus canciones más recordadas.

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja / Getty Images

Isabel Pantoja continúa siendo uno de los grandes referentes en la música nacional, concretamente en la copla. Con más de tres decenas de álbumes en su discografía, las décadas de los ochenta y los noventa fueron los años más gloriosos de su carrera, época en la que se enmarcan grandes éxitos como Marinero de luces o Se me enamora el alma, algunas de sus canciones más icónicas. Rostro habitual de la televisión y la prensa rosa española, sin duda es una de las personas más conocidas de nuestro país.

Lola Flores

Conocida como "La Faraona", cuenta la leyenda (aunque sus hijas lo desmintieron) que The New York Times la presentó con la mítica frase: "Ni cantan, ni baila, pero no se la pierdan". Cantante, bailaora y actriz, Lola Flores es un ícono de la cultura española. Tal fue su fama, que a mediados de los años cincuenta rodó tres películas en un mismo año en México y, después, emprendió una gira por Perú, Colombia, Ecuador, Cuba y Chile. Entre sus canciones más recordadas se encuentran La zarzamora, A tu vera, Torbellino de colores, ¡Ay pena, penita, pena! Una leyenda de nuestra cultura que, a día de hoy, continúa siendo fuente de inspiración de infinidad de artistas y muchas de sus frases se consideran prácticamente dicho populares como “Si me queréis, irse”.

Alaska

Alaska / Getty Images / Photo by Miguel Pereira/Getty Images

Nació en México, pero su nacionalidad hispano-mexicana y todo lo que ha aportado a nuestra música la convierten en una imprescindible de la lista. María Olvido Gara Jova, más conocida como Alaska, es una figura clave de la movida madrileña, movimiento cultural del que formó parte con grupos como Alaska y los Pegamoides, así como Alaska y Dinarama. Además de en lo musical, Alaska es recordada por la gran mayoría de los que fueron adolescentes en los ochenta por el mírico programa de televisión La bola de cristal, el cual presentaba. Ha aparecido en multitud de series, películas e, incluso ha tenido su propio reality show junto a su pareja, Mario Vaquerizo. Con Fangoria, la banda que capitanea desde 1991, tiene un total de 11 álbumes en el mercado y a lo largo de su carrera suma éxitos musicales tan míticos como Mi novio es un zombie, Bailando, A quién le importa, Ni tú ni nadie o Un hombre de verdad, todas ellas convertidas en himnos de nuestra música.

Rocío Dúrcal

Una de las artistas más internacionales de nuestra música (también gracias a sus múltiples películas) conocida como la reina de las rancheras aunque su verdadero nombre era María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Se calcula que Rocío Dúrcal vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo, siendo la cantante española con mayores ventas en el extranjero hasta el 2005. Ese mismo año, uno antes de su fallecimiento, ganó un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical y en 2009, el Premio Grammy póstumo en reconocimiento a su carrera musical. La gata bajo la lluvia, Ya te olvidé, Tenías que ser tan cruel, Tarde o Frente a frente son algunas de sus canciones más conocidas.

Ana Torroja

Ana Torroja / Getty Images / Photo by Victor Chavez/Getty Images

A finales de los setenta pasó a la fama como la vocalista de Mecano, uno de los grupos más importantes de la música española y del que también formaban parte los hermanos José María y Nacho Cano. Consolidados como una de las figuras de la movida madrileña, el grupo destacaba por estilo tan personal de Ana Torroja combinado con su voz dulce y entre sus grandes éxitos se encuentran temas tan míticos del pop nacional como Me cuesta tanto olvidarte, En tu fiesta me colé, La fuerza del destino o el repetido todas y cada una de las Nocheviejas, Un año más. Descanso dominical, el quinto disco del grupo, fue el primero de la historia en vender un millón de copias en España y cabe mencionar también el triunfo de la banda en Francia. País que también acogería con los brazos abiertos a Ana Torroja en solitario, carrera que emprendió desde mediados de los noventa.

Mónica Naranjo

La de Mónica Naranjo es una de las voces más aplaudidas de entre las cantantes femeninas españolas. Corría el año 1997 cuando Palabra de mujer le llevó a lo más alto de la industria, gracias a éxitos como Desátame o Pantera en libertad. Con ocho álbumes de estudio en el mercado, la conocida como "Pantera de Figueres" se ha atrevido prácticamente con todos los estilos musicales, desde la electrónica hasta la samba. A nivel internacional, el México es considerada toda una diva, además de un importante ícono LGTBI+.

Ana Belén

Ana Belén / Getty Images / Photo by Juan Naharro Gimenez/WireImage

Puede que si hablamos de María del Pilar Cuesta Acosta solo unos pocos sepan a quién nos referimos, al contrario que si nos referimos directamente a Ana Belén. Con una carrera repleta de éxitos, su papel en la cultura de nuestro país es innegable. Ana Belén cuenta en su currículum con más de cuarenta películas, decenas de obras de teatro y más de 35 discos. Ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y ha conseguido el Premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2015 y el Premio Goya de Honor en 2017. Ana Belén ha puesto voz a canciones tan icónicas como la tan recordada La Puerta de Alcalá, Lía, Derroche o Peces de ciudad.

Luz Casal

La gallega Luz Casal es considerada una de las mejores voces de nuestro país, donde triunfó en los años ochenta para después alcanzar el éxito internacional, sobre todo en Francia. Con más de diez álbumes en su discografía, es el quinto trabajo de Luz Casal, Luz V, posiblemente uno de los más destacados de la carrera de la cantante. En él se encuentra este atemporal y súper versionado No Me Importa Nada. Piensa en mí, Loca, Un nuevo día brillará o Entre mis recuerdos son algunas de las canciones más recordadas de la cantante de la voz inconfundible.

Marta Sánchez

Marta Sánchez / Getty Images / Photo by Beatriz Velasco/WireImage

Figura imprescindible del pop español de los noventa, fue después de su etapa con el grupo Olé Olé cuando Marta Sánchez alcanzó lo más alto de las listas de éxitos con canciones como Desesperada, canción que formaba parte de su primer disco (Mujer) del cual vendió un millón y medio de copias en todo el mundo cuando corría el año 1993. De hecho, de este álbum lanzó una copia especial en inglés destinada al mercado anglosajón y asiático, consagrándose como una artista de fama internacional. Entre sus duetos más populares destaca Vivo por ella, de la mano de Andrea Bocelli.

Montserrat Caballé

Entre las mejores voces femeninas de nuestro país no puede faltar un hueco para una de las cantantes de lírico más reseñables de la historia de España: Montserrat Caballé, considerada una de las mejores sopranos del siglo XX a nivel mundial. Llegó a interpretar más de ochenta personajes operísticos, desde la ópera barroca hasta Giuseppe Verdi y en su currículum aparecen premios como el Premio Grammy a la mejor interpretación vocal solista de música clásica por su interpretación en el álbum Rossini: Rarities en 1969, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes o el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Entre sus canciones más famosas se encuentra el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, interpretado a dúo con Freddie Mercury, con quien forjó una muy buena amistad.

Paloma San Basilio

Se retiró de la música en el año 2013, pero en su legado ha dejado canciones tan conocidas como Juntos, Beso a beso dulcemente, No llores por mí, Argentina, Sin saber por qué o La fiesta terminó, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1985. A lo largo de su carrera ha vendido 16 millones de discos con estilos que van desde la canción melódica al pop. Además, cabe mencionar su trayectoria como intérprete de teatro musical con títulos como Evita, El hombre de La Mancha o My Fair Lady.

Natalia Jiménez

Natalia Jiménez / Getty Images / Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images

Se dio a conocer a principios de los 2000 como vocalista de La quinta estación y una década después arrancó su carrera en solitario. Desde entonces, ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en Latinoamérica, sobre todo en México, donde se ha consolidado como una de las divas musicales de nuestra época, además de una habitual en talents de música de canales de televisión como Telemundo. Además, no ha dudado en plasmar su amor por la cultura mexicana en sus canciones, siendo las rancheras o los boleros algunos de los estilos con los que más cómoda confiesa sentirse. Ha sido galardonada en los Grammy y en los Latin Grammy y, a día de hoy, es una de las grandes voces de nuestra música.

Malú

La de Malú es una de las voces más potentes y genuinas de nuestro país. Tras más de veinte años de carrera y más de una decena de álbumes de estudio, la madrileña es una de las cantantes más admiradas y queridas de nuestro país. Un talento musical que bien puede ser considerado toda una herencia familiar, ya que, la cantante es hija de Pepe de Lucía y sobrina del virtuoso guitarrista Paco de Lucía. Fue en el año 1998 cuando escuchábamos el debut de Malú con la canción que la llevaría directamente al estrellato: Aprendiz, en la que no dejó ninguna duda de su torrente de voz. Toda, Si estoy loca, A prueba de ti, Quiero o Invisible son algunas de las canciones más conocidas de su discografía.

Rosalía

Rosalía / Getty Images / Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

Es indiscutible que Rosalía se ha convertido en una estrella mundial de la canción, la más reciente de la lista. Un hueco merecido teniendo en cuenta su influencia a nivel mundial. Su álbum El Mal Querer le llevó a lo más alto de la fama en el año 2019, en el que arrasó en todos los puntos del globo. Un trabajo musical por el que consiguió un Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo que sumó a otros premios como sus anteriormente conseguidos Grammy Latinos. Desde que lanzó su segundo disco (y se encuentra preparando el tercero) no ha parado, ni mucho menos y es que, Rosalía no ha dejado de sorprender con diferentes colaboraciones, todas ellas de la mano de artistas internacionales como Billie Eilish, Travis Scott, The Weeknd o, más recientemente, Tokischa.