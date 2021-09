Camila Cabello se une al grito de Beatriz Luengo y Yotuel Romero

“Patria y Vida. Para mi gente que sufre, pero ya no calla. Para mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos Patria y Muerte sino PATRIA Y VIDA”. Con estas palabras cerraba Camila Cabello su actuación en los Billboard Latinos y lo ha querido rescatar en las últimas horas para dejar claro su mensaje.

Como muchos otros cubanos, o gente con orígenes en la isla, se ha sumado al grito de Yotuel Romero y Beatriz Luengo, compositores de Vida y patria, una canción que se ha convertido en todo un himno que ha levantado a los cubanos que se han revelado contra tanta represión.

Hay artistas que en estos momentos siguen en la cárcel porque han apoyado esta canción en Cuba, pero no es tiempo de callarse y Camila Cabello lo sabe. “🇨🇺#patriayvida loveuuuuuuuuu MI CUBICHE 🤟🏾”, le respondía Yotuel.

Beatriz Luengo se enorgullece

Unas imágenes que ya había compartido Beatriz Luengo cuando se celebró la gala el pasado viernes. “Que orgullo @camila_cabello cerrando los Latin Billboard gritando PATRIA Y VIDA”, decía en aquel momento.

“Cada cosa que pasa con esta canción es de una dimensión impensable para nosotros como compositores”, reconoce humildemente consciente de todo lo que ha movido esta canción.

“La semana pasada fue la protagonista de la Cumbre de los Estados Latinoamericanos cuando el Presidente de Uruguay le citó una parte de la estrofa al Presidente de Cuba haciendo referencia a lo que la gente grita en las calles, el sábado Yotuel en un evento multitudinario en New York escuchó al senador #bobmenendez y a miles de personas recitarla a capella y ayer la grandiosa Camila Cabello cerró los @latinbillboards con esa palabra que hizo levantarse al público”, compartía sobre algunos de los logros y la repercusión que han conseguido hasta ahora.

“Patria y Vida camina firme y sin descanso hasta conseguir que el pueblo de Cuba sea escuchado 🙏🏼”, terminaba su discurso. Y claro, no tardaba en llegar un aluvión de apoyo para esas palabras reivindicativas con las que tantos están de acuerdo.