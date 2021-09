‘Love Nwantiti’: la canción más viral del momento llega desde Nigeria

Los ritmos africanos vuelven a inundar, una vez más, las listas de éxitos de todo el mundo. Apenas ha pasado un año desde que bailásemos a lo largo y ancho del planeta una canción titulada Jerusalema, con la firma de dos artistas sudafricanos: el productor Master KG y la cantante Nomcebo Zikode. Plataformas como TikTok con sus ya famosos retos o 'challenges' contribuyeron a la creación de uno de los fenómenos musicales más sonados del pasado año 2020, y ahora parece replicarse exactamente la misma situación.

Si te decimos el nombre de CKay, probablemente no te suene de nada. Pero es el artista que está detrás de la canción que no paras de escuchar en TikTok y, por extensión, también en otras plataformas como Instagram Stories o Spotify. Él se llama en realidad Chukwuka Ekweani y procede de Nigeria, desde donde ha creado canciones en inglés y también en su idioma natal, el igbo. Dos idiomas que, mezclados, dieron resultado a un tema titulado Love Nwantiti, lanzado originalmente en 2019 y remezclado un año después junto a otros dos cantantes llamados Joeboy y Kuami Eugene.

Seguro que CKay tampoco se arrepiente de haber tomado la decisión de trabajar en este nuevo remix de su canción, porque gracias a él la hemos conocido en el mundo entero. Love Nwantiti (Ah Ah Ah), que es como se llama esa otra versión del tema, se convirtió primero en éxito en su Nigeria natal, y enseguida dio el salto al resto del globo. Pocas personas se han podido resistir al ritmo totalmente pegadizo de su estribillo, con una clara tendencia afrobeat, que la hacen perfecta para bailarla allí donde nos encontremos en cada momento. Esto explica también su popularidad ascendente en TikTok.

Los remixes del remix

Con este gran éxito conseguido gracias a su tema, que sigue siendo uno de los más buscados en multitud de países (también en España) y encabeza la lista mundial de Shazam, CKay lanzó después nuevas remezclas de Love Nwantiti (Ah Ah Ah), tratando de acercarlo también al resto de lenguas de aquellos países donde se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. Entre ellos están los territorios hispanohablantes, que cuentan desde ya con una nueva versión de la canción junto al rapero De La Ghetto.

La verdadera historia de su éxito

Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce, y ahora hemos sabido que el propio autor de la canción se enteró de que el viral de TikTok estaba usando una remezcla diferente de su composición y para la cual no había dado permiso. En palabras de CKay para la revista Rolling Stone, asegura haberse sentido "inicialmente estafado" no solo por este motivo, sino también por haberle "cambiado el nombre", incluyendo solo a los creadores de ese remix (DJ Yo y Axel) y dejando al artista nigeriano fuera de sus créditos. Eso sí, "las cosas están en su sitio" ya, tal y como ha asegurado él mismo.

Estamos seguros de que ese "ah-ah-ah-ah-ah" seguirá inundando nuestras vidas durante mucho más tiempo, gracias a los ritmos africanos que nos trae CKay desde Nigeria. Y tú, ¿ya te has atrevido a bailarla?