El himno de esperanza de los cinco continentes para unir nuestras fuerzas y vencer de una vez la pandemia del Coronavirus tiene un nombre y se llama Jerusalema. Esta canción, que es nuestro número 1 en la LISTA 40 toda esta semana, proviene de Sudáfrica pero se ha convertido en uno de los últimos hit mundiales. Tal es el ímpetu en torno a esta melodía, que el futbolista Cristiano Ronaldo utilizó este sencillo para el vídeo de una fiesta que celebró junto a su pareja y amigos.

La canción acumula más de 209 millones de reproducciones en Youtube, es el tema más buscado en Shazam del último mes y hay miles y miles de vídeos de TikTok e Instagram con la coreografía de la canción bajo el hashtag #JerusalemaChallenge y es que esta canción ha unido a todo el mundo en un mismo ritmo. Pero, ¿De dónde ha salido esta canción? Toda la información acerca de este tema aquí.

¿Qué quiere decir Jerusalema?

Master KG y Nocembo son los creadores de un éxito que no entiende de fronteras. Elos cantaban esta canción entre amigos y, con la llegada de la pandemia del Coronavirus, se hizo popular en los hospitales de todo el mundo, donde los sanitarios la bailaban para mostrar que había esperanzas de vencer al Covid-19.

Jerusalema: ¿Qué significa realmente esta canción?

Jerusalema está escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica y su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí". O también otros como: "Mi lugar no está aquí" "mi reino no está aquí".

Jerusalema nació en diciembre de 2019 como una canción gospel, afro-house, compuesta por el Dj Master KG, original de Limpopo en Sudáfrica. Sin embargo, no llegó a la cumbre del éxito hasta febrero o marzo de 2021.

¿Quiénes son sus autores?

Master KG es un artista y dj, su carrera comenzó cuando apenas era un niño, solo tenía 13 años. Ahora, con 24 años cuenta con un gran número de fans a sus espaldas. Mientras su compañera de la canción, Nocembo, es una artista y cantante que también empezó su trayectoria muy joven, ella tenía 15 años, ahora es corista para otros artistas.

Cuando Master KG le propuso a Nocembo formar parte de Jerusalema, ninguno era consciente de que iban a crear un fenómeno mundial gracias al poder de las redes sociales, donde incluso se ha llegado a crear un challenge con coreografías de la canción llamado #JerusalemaChallenge.

¿Qué es el Jerusalema Challenge?

Las redes están conquistadas con el Hashtag #JerusalemaChallenge. Miles de coreografías de esta canción inundan Instagram y TikTok. Este reto se volvió viral gracias al carisma de los niños del Refugio Masaka Kids de Uganda.

Los pequeños crean coreografías y las suben a Youtube para ganarse la vida y conseguir fondos para el orfanato donde residen. Y es que Uganda es un país en el que la mitad de la población tiene problemas para alimentarse. Estos niños crearon un baile para Jerusalema y desde ese momento, celebridades, influencers, cantantes... no dejan de imitarles.