Myke Towers: “Con ‘Pareja del año’ ha quedado demostrado que hago lo que me pongan y me gusta”

Su música forma parte de la banda sonora de este 2021. Pareja del año, Almas gemelas y Bésame son solo algunos de los éxitos con los que Myke Towers se ha postulado esta última temporada como uno de los artistas revelación del 2021. Sobre su carrera imparable, sus partners y su próximo álbum ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Éxito en pandemia

"Antes de que empezara la pandemia yo ya estaba en cuarentena en el estudio de grabación. Me lo tomé bien porque así tenía más tiempo para crear música. Tengo muchas canciones y lo que quiero es que lleguen los días para seguir lanzando".

Videoclip oficial de 'Experimento'

Puerto Rico, su hábitat

"Viajo por mi música porque no puedo mandar a nadie por mí, pero en cuanto acabe quiero llegar a Puerto Rico. Además de ser el sitio en el que nací es donde mejor me siento, es mi hábitat. Sin duda, es uno de los mejores lugares que puedes encontrar".

La sede del reggaetón

"Hubo un tiempo en el que Colombia acogió la sede del reggaetón, fue a la vanguardia e hizo el sonido del reggaetón fino con J Balvin, Maluma...Ellos lo hicieron más completo, lo llevaron a otro nivel. Fueron el eslabón y somos como hermanos".

Lo opuesto a Sebastián Yatra

"Sebastián Yatra hace otro tipo de música, hace lo opuesto a lo que yo hago. Sin embargo, con Pareja del año ha quedado demostrado que Myke Towers cae en lo que sea que le pongan y le guste. Yo no tiro por tirar. Me tiene que gustar una canción y entender lo que me envían para ejecutarla".

