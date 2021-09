‘La última tentación’: Cruce de insultos en el círculo de fuego de Isaac y Manuel

Lo de Lucía Sánchez en La isla de las tentaciones parece que va de tríos. Ella es el centro de varios triángulos que no hacen más que generar polémica. Por un lado, está su relación con Isaac ‘El Lobo’. Lo suyo empezó como una amistad testigo de la relación que empezaba él con su amiga Marina. Pero luego, esa amistad se convirtió en otra cosa y Marina quedó a un lado sintiéndose traicionada. Como pareja, Lucía e Isaac, han acudido a La última tentación y no saben la que les espera… o sí.

El caso es que hay otro triángulo en la vida de Lucía, solo que, en este segundo, el tercer vértice, en lugar de Marina, es Manuel, su ex. Él también ha acudido al programa para intentar desenmascarar a Isaac.

“Se te está acabando el cuento”, le dijo Manuel a Isaac nada más comenzar su encuentro en el círculo de fuego. Un cara a cara no exento de insultos. Manuel no podía evitar decirle al nuevo novio de su ex que es un “pone-cuernos”, “mentiroso”, “falso” y “feo a reventar”.

Acusaciones de infidelidad

Cuando Sandra Barneda le preguntó a Manuel por qué pensaba que Isaac era infiel se dirigió directamente a él para responder: “Es tu naturaleza, eres como yo, eres un tío que no tiene que estar en pareja, tiene que estar soltero. No vendas la historia de que eres ahora el novio ejemplar”.

Le acusó de llevar una careta y aseguró que se le iba a caer. “Yo por muy malamente que haya acabado con Lucía la tengo cariño, la quiero. Me hace daño que te reías de ella. Que le sigas poniendo los cuernos como se los puse yo, no quiero”.

Isaac negó rotundamente que le hubiera sido infiel a Lucía y añadió que no creía que Manuel hubiera querido a su actual novia nunca ya que le fue infiel de manera tan reiterada.

“La gente al final se aburre mucho en su casa. Hay muchos que nos aman y que solo son mensajes buenos, pero hay mucha otra gente también que quiere criticar y quiere meter un poquito de cizaña en la relación. Es normal, igual que le llegan a ella míos, a mí me llegan de ella y no me creo nada”, explicaba Isaac sobre los constantes rumores de infidelidad.

La decisión de Manuel

En esta ocasión, Manuel, al haber entrado primero en el círculo de fuego, tenía el poder de decidir si Isaac seguía en el programa o no. “Le voy a dejar aquí para ver si se muestra tal y como es desde aquí hasta el final, a ver si muestra lo canalla y lo sinvergüenza que es y se ve lo que auténticamente es”, aclaraba.

Isaac tenía una última cosa que decirle: “Tú me has visto soltero, tú no me conoces de nada. Me has visto soltero y de soltero soy peor que tú. Pero con pareja, respeto y soy de otra manera porque hay cosas que le pueden hacer daño a Lucía y, por eso, no me comporto de manera igual que de soltero”.

Una vez acabado el cara a cara, era Isaac el primero en abandonar en lugar no sin antes cruzarse unos cuantos insultos, referentes al físico, con Manuel que volvía a repetirle a Sandra que no quería que nadie hiciera daño a Lucía ni se riera de ella.

Enfrentamiento entre familiares

Las pullas entre Manuel e Isaac han encendido a sus respectivos familiares, no había más que escucharles en El debate de las tentaciones cuando Siscu, padre de Isaac y Gloria, hermana de Manuel, se enfrentaban en plató sobre esa posible infidelidad.

"¿Tú crees que si hubiera habido alguna infidelidad, el señor Manuel, no hubiera sacado ya cuarenta mil fotos?", preguntaba el padre del acusado. "Las tenemos, las tenemos, no te preocupes que las sacaremos", aseguraba Gloria.

"Manuel está rabiosa cien por cien porque todavía sigue teniendo algo con Lucía, sigue teniendo algo, y el que tiene enfrente, Isaac 'El lobo', está con ella y ahora se está dando cuenta que Lucía vale la pena, porque la había tratado como un trapo, porque Lucía siempre era como el patito feo y seguimos con lo de patito feo", aseguraba el padre.

Está claro que quedan muchos capítulos en esta historia, veremos cómo acaba.