Gonzalo Montoya confirma en ‘La última tentación’ la relación entre Susana Molina y Cepeda

Gonzalo Montoya reapareció en La última tentación como "asunto pendiente" de Mayka, con la que habían tenido una noche de pasión hace poco tiempo.

Al verlo, Mayka se alegró y dedicó toda su atención al joven que, según ella, había pasado de responderle a sus mensajes. Él alegó que era porque tenía novio pero ella insistió en que lo había dejado por él.

Aún así, Gonzalo no quiso alargar el idilio con ella, aún siendo la "chica más guapa" con la que ha estado después de Susana. Y puede que ahora entendamos su decisión, tras las confesiones que hizo a sus compañeros en la villa.

"No voy a volver a querer en la vida como la quise a ella, me dan pereza todas las mujeres", explicaba refiriéndose a que después de su relación con Susana Molina ninguna estaba a su altura. Además, aseguró que le había dedicado mucho esfuerzo a que ella fuera feliz, para después ese final...

"Yo hubiese preferido que me pusiera los cuernos, a que me dejara como me dejó. Fueron 7 años, podría esperar un día y me dejaba en casa" y añadió que "en el vuelo de vuelta todas las 8 horas estuvo llorando, y yo deseando que se cayera el avión. Después follamos en el hotel, y cogió las maletas y se fue a los 3 días".

Para acabar con una confesión que sorprendió: "Yo no me presenté al reencuentro y le envié una carta, pero ahí estaba ella con Cepeda, fíjate lo que le importaría la carta", confirmando así los rumores que les emparejaron a principios de 2020.

Un idilio que duró poco tiempo ya que la ex gran hermana está ahora con otro novio al que ha presentado en redes.