Violeta Mangriñán carga contra Julen y desvela la intención de ‘Secret Story’

Aunque ahora todo el mundo conoce a Julen por ser concursante de Secret Story, el nuevo reality de Telecinco, y tener un tonteo serio con Sandra Pica desde hace meses, lo cierto es que el joven viene de Mujeres y hombres y viceversa, el programa donde conoció y se enamoró de Violeta Mangriñán.

Esa relación terminó mal, pero Julen tuvo un momento de "nostalgia" en la casa de los secretos, recordando cómo la influencer le dejó por Fabio Colloricchio. Contó su versión de los hechos a Miguel Frigenti y eso no gustó nada a Violeta. Como ella en estos momentos no participa en ningún programa de Mediaset echó mano de su cuenta oficial de Instagram para cargar contra su ex.

La versión de Violeta Mangriñán

"Dos años y medio después sigo teniendo que aguantar tonterías. Y además, gente que ni siquiera me conoce, habla y opina de mí en un plató de televisión. Llevan dos semanas llamándome y escribiéndome de este y otros programas para ir y me he negado rotundamente. Y así pienso seguir, no voy a caer en provocaciones absurdas y me voy a ahorrar todo lo que podría decir", escribió Mangriñán en una de sus historias.

Y añadió, enfadada: "No pienso volver a pronunciarme sobre este tema. Solo tomaré las medidas legales pertinentes y seguiré en silencio. El tiempo, la justicia y el karma son quienes tienen siempre la última palabra. Gracias por vuestros mensajes. Me alegra ver que la gente se da cuenta de las cosas".

Por lo que cuenta, Secret Story está buscando un cara a cara entre Julen y Violeta. Sin embargo, al parecer, la exconcursante de Supervivientes no está dispuesta a volver a formar parte de la órbita Mediaset España, al menos de momento....