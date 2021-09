‘Secret Story’: Julen Guerra recuerda cómo fue su ruptura y posterior reencuentro con Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán es una de las chicas reality de Mediaset. Primero la vimos por Mujeres y Hombres y Viceversa y luego se marchó a Supervivientes a vivir la gran aventura. Allí conoció a Fabio Colloricchio, su actual pareja. Aunque cuando llegó a Honduras era novia de Julen Guerra.

Desde la casa de Secret Story, Julen ha recordado cómo vivió aquella ruptura televisada y lo que pasó después entre ellos. Se lo ha contado a Miguel Frigenti en una charla entre amigos, tirados en un sofá.

“Más o menos me lo olía. Había días que me levantaba… dos días me pasó, que abrí el ojo y estaba ella despierta viendo el Instagram de Fabio. Y dije, ¿y esto?, ¿quién es este? ‘Un chaval que va, pero no me gusta’. Y yo como ‘ya te he pillado dos veces chata’”, recuerda sobre los días previos a que Violeta se fuera a la isla.

El relato de una rutpura

Allí, su acercamiento a Fabio era cada vez más evidente y sintió la necesidad de sentirse libre para poder vivir su historia de amor. Así que, no dudó en romper por televisión con Julen.

“El día que me invitan al Debate que sabía que me iba a dejar, me la ponen ahí en la pantalla y le digo, ‘Violeta, ¿qué pasa?’… me lo dijo todo como una colilla, yo me sentí así. Me dijo, ‘mira, que he encontrado aquí a un hombre de verdad, que si me pasa esto de que me gusta otra persona es porque no te quiero y ya está’. Y le dije, ‘yo lo que te puedo decir es que te dejes de tonterías, que lo hagas lo mejor posible y que intentes llegar a la final, simplemente, explicaba sobre aquel momento que no fue nada fácil para él.

“Todo el mundo me aplaudió y ella escuchó los aplausos desde allí y ya se puso… y ya dijo, ‘ah, pues yo a mi novio le hago la maleta porque no se la sabe ni hacer’. Yo te digo, si ha cogido mi maleta lo habrá hecho a escondidas porque esa tía no ha tocado mi maleta en mi puta vida”, le aseguró a Frigenti.

Un reencuentro con historia

Ahí no quedó la cosa. Si una ruptura es televisada, el reencuentro no va a ser diferente. Lo hubo. “Tuvo que abandonar más tarde y estaba claro… el reencuentro. Y le dije, ‘mira, ahora mismo, lo que siento es mucho rencor y un poquito de asquete’. Se pone a llorar Violeta y me dice Jordi, ‘pídela perdón’. Yo no la voy a pedir perdón, creo que no la he faltado al respeto ni nada”, recordaba.

Y la historia tenía más capítulos todavía: “A los dos días volvemos a ir y nos meten en un camerino y tío, yo seguía enamorado de ella, la verdad y empecé así a jugar con ella y en lo que terminamos de grabar eso, me tocó el culo. Me cogió, me tocó el culo y lo que no es el culo. Y me dijo, ‘esto es mío’. Y no me sentó bien”.

Confesó que estaba sentado en una mesa con ella y Fabio y que no dejaba de pisarle los pie, él alucinaba. Al final, le confesó al italiano todo lo que estaba pasando, ella lo negó y quedó como un mentiroso.

Ahora, parece que todo eso es cosa del pasado y en este reality, es Sandra Pica la que ha logrado meterse debajo de su edredón.