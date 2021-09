Así es ‘El Juego del Calamar’, la brutal serie de Netflix de la que todo el mundo habla

El éxito de Netflix, a pesar de la dura competencia de Disney+ o HBO, sigue siendo extremadamente elevado. Gran culpa de ello en las últimas semanas lo tiene El Juego del Calamar, la brutal serie de la que todo el mundo habla.

Tras estrenarse el 17 de septiembre, la creación del surcoreano Hwang Dong-hyuk rápidamente se ha colado entre lo más visto de la plataforma. Además, las redes sociales, sobre todo TikTok y Twitter, se han llenado de vídeos y memes de la producción que ha dejado sin aliento a quienes la han visto.

¿Cuál es su argumento?

El argumento de esta serie de Netflix recuerda al de varias sagas literarias que también hemos visto en la gran pantalla. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre o El Corredor del Laberinto, en las que un grupo de personas seleccionadas por alguna razón se someten a diferentes pruebas para conservar su vida.

En El Juego del Calamar, los protagonistas son seleccionados por sus apuros económicos. Están viviendo al límite y tienen deudas que no pueden pagar. De esta forma, nos presentan al personaje principal, quien además está divorciado y ve poco a su hija.

Una vez reclutados los participantes por una organización misteriosa, son trasladados a un lugar que tampoco conocemos. Una vez allí, se enfrentan a unas pruebas un tanto sorprendentes: juegos infantiles. Sí, como el clásico escondite inglés al que todos hemos jugado en el colegio, pero con una pequeña diferencia: los que pierden, quedan eliminados. Literalmente.

El juego del calamar (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

De esta forma, los aspirantes han de sobrevivir a seis juegos mortales durante seis días para ganar un cuantioso premio en efectivo: 45 600 millones de wones. Evidentemente, las personas que decidieron apuntarse a este horror no sabían dónde se estaban metiendo.

Furor en las redes sociales

Como ya adelantamos, El Juego del Calamar está siendo uno de los temas de conversación principales de las redes sociales. Poca broma con el furor que se está viviendo en Twitter o TikTok. Y sino, que se lo digan a Bad Gyal. Así se imaginó un seguidor de la serie cómo sería su participación:

Se reporta en tu prueba a vida o muerte https://t.co/kff9lFBn0R — Netflix España (@NetflixES) September 28, 2021

Tan popular se están haciendo estos memes que la propia cuenta oficial de la serie lo ha compartido. No es para menos, ya que una vez que empieces a verla, no podrás parar. Una historia que engancha y construye una crítica social que no debemos pasar por alto.