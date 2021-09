David Gilmour comparte la demo inédita de ‘Yet Another Movie’ de Pink Floyd

En varias ocasiones, Roger Waters ha sido rotundo sobre una posible reunión de Pink Floyd. El integrante de la banda ha cerrado la puerta a la posibilidad de subirse a un escenario con sus compañeros, ha pesar de que el clima entre ellos ha mejorado notablemente en los últimos años. "Sería jodidamente horrible", llegó a declarar en una entrevista a Rolling Stone.

Sin embargo, la maquinaria de la banda continúa adelante, y sus integrantes siguen disfrutando de la satisfacción de los fans cada vez que vuelven a editar antiguos discos. Por eso, el próximo mes volveremos a ver reeditado A Momentary Lapse Of Reason, el primer álbum después de que Roger Waters dejó la banda, que data de 1987. El día elegido para este lanzamiento será el 29 de octubre, y contará con una edición en vinilo, CD y DVD.

Para preparar este lanzamiento, David Gilmour ha compartido el primer adelanto, la demo de Yet Another Movie. El músico ha hablado en un comunicado sobre el nacimiento de este emblemático tema de su carrera: "Pat Leonard y yo nos conocimos en Astoria en septiembre de 1986, un par de días después de haber tocado en una canción de Bryan Ferry que él estaba produciendo. Tomamos una copa o dos de vino y nos liamos durante horas. Por alguna razón que ya no recuerdo, había elegido el bajo sin trastes como mi instrumento del día. Se convirtió en una hermosa canción".

Pink Floyd - Yet Another Movie (Demo)

Además de los formatos físicos en los que estará disponible esta edición, el disco contará con una versión disponible en 360 Reality Audio, descrito como "una nueva experiencia musical inmersiva que imita de cerca el paisaje sonoro omnidireccional de la interpretación musical en vivo para el oyente utilizando las tecnologías 360 Spatial Sound".

El batería Nick Mason volvió a participar para esta nueva versión: " Creo que hay un elemento de llevar el álbum atrás en el tiempo y aprovechar la oportunidad para crear un sonido un poco más abierto, utilizando algunas de las cosas que habíamos aprendido al tocar gran parte del álbum en vivo durante dos giras masivas".

La nueva versión de A Momentary Lapse Of Reason también presenta una nueva portada de álbum con una foto de camas alternativas de Robert Dowling de la sesión de portada del álbum original dirigida por Storm Thorgerson de Hipgnosis.