Lalo Ebratt nos desvela el secreto de las ‘sessions’ de Bizarrap

Más de 25 millones de veces se ha escuchado en todo el mundo el flow de Lalo Ebratt frente al micrófono del estudio de Bizarrap. El artista pasó por él a principios de 2020 para protagonizar una de las sesiones del productor argentino que tanto triunfan en las plataformas digitales. Desde entonces, sus dos minutos y medio de ritmos imparables se han convertido en un himno para muchos de sus fans.

En LOS40 Urban hemos tenido la oportunidad de charlar con él y con Yera acerca de su último lanzamiento, Uva. En una de las preguntas, quisimos conocer cómo es trabajar con Bizarrap, cuál es el comienzo del proceso de creación de una session y si se animarían tanto Yera como Lalo a meterse en el estudio con él juntos. El secreto que nos ha desvelado es que las sesiones "no son planeadas".

Pregunta (P): ¿Cómo es trabajar con Bizarrap?

Respuesta (R): Es totalmente diferente. Bizarrap solo se mueve por energías. Al brother yo creo que le gusta mucho más hacer amistad y luego ir al estudio. Entonces yo creo que fue algo desde la vida también. Yo conocí a Duki. Duki me escribió un día cuando fuimos a Argentina con los Trapical Minds. Yo le dije que estábamos comiendo en un lugar, llegó, me mostró la ciudad un poquito y me dijo: 'Tienes que conocer a Bizarrap'. Para resumirte el cuento, Bizarrap es un chico súper diferente a nosotros. Es un chico muy de su casa, muy aplicado. Exactamente como cuando conocí a Yera. La experiencia de la múscia también te lleva a desarollar tu personalidad, a tener más experiencia para muchas cosas y siento que cuando conocí a Biza... Ahora sigue siendo la misma persona, pero con mucha más experiencia ahora, y es una locura todo lo que le ha pasado y también el momento en que llegó a mi vida. Yo acababa de hacer una canción con Tini, Fresa. Estaba súper fuerte en Argentina en ese momento.

Duki me presenta a Bizarrap. Llego al estudio de Bizarrap y... bueno, las sessions no son planeadas. Las sessions son ahí mismo, el mismo día. Entonces eso lo hicimos casi improvisado. Yo le decía 'vamos a cambiar esto' y yo tiraba frase por frase y él decía que no, que eso estaba cool, que lo dejásemos porque la idea era que fuese lo más yo posible. Entonces ¡así se convirtió en la primera session de un colombiano en el Bizarrap sessions. Para mí ha sido un logro eso también. Le agradezco mucho a Biza. Como te decía, él se mueve más por la energía que por la música y, bueno, de esa misma manera tenemos como cinco canciones más que hicimos en Argentina la última vez que estuve haciendo una gira. Es una locura todo lo que le ha pasado a Bizarrap con Nicky Jam y con un montón de gente… me alegra ser parte de eso.

P: ¿Os veis Yera y tú protagonizando una session?

R: (Yera) Sí, seguramente. En realidad Lalo y yo siempre somos felices haciendo música juntos. Lo hacemos desde hace años. Y yo creo que si nos juntamos con Biza en Argentina creo que partiríamos un poco más. Vamos a esperar que se reactive un poco más el tema de los viajes, y el trabajo en otros países, y nos encontramos con Biza. Yo creo que vamos a romper algo chévere por ahí sin duda alguna.

