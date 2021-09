Andrea Gasca (‘La última tentación’) aparece con la nariz vendada tras operarse en Turquía y da detalles

Andrea Gasca se ha convertido en una de las protagonistas iniciales de La última tentación. Y es que ha vuelto a dejar claro, una vez más, que es una chica a la que le cuesta resistirse a las tentaciones. Como ocurrió en su primera vez, ha acudido al programa con pareja, en esta ocasión, Roberto de la Cruz.

El chico no sabía que su novia desde hace casi un año se había liado con Manuel (el ex de Lucía) en un viaje a Ibiza. Se ha enterado en la isla y encima, tiene que ver cómo la historia se vuelve a repetir en la villa en la que está ahora.

Eso se grabó hace unos meses y Andrea sigue activa en su canal de mtmad al que ha vuelto después de un año y medio de ausencia. En su último vídeo la hemos visto aparecer con la nariz hinchada y cubierta por una venda. También tenía algún morado en la mejilla. Vamos, que está claro que se ha sometido a una operación. Ella misma ha explicado los detalles.

Arreglando la nariz

Fue hace una semana y lo primero que ha querido dejar claro es que no se considera una adicta a la cirugía estética. “Me gusta arreglarme, me gusta cuidarme, me gusta verme bien y no me da miedo pasar por quirófano”, admitía. Y añadía que ella lo que no tiene es miedo para tomar este tipo de decisiones como sí tienen otras.

“La operación, esta vez, más que por un tema estético, lo hice por un tema de salud”, afirmaba. Y aseguraba que su intención con esta confesión es concienciar a la gente para que no pase lo mismo que ella. “Fui a una clínica muy conocida y la verdad es que me fie y pequé un poco y en vez de informarme antes de lo que me iban a hacer, me informé después, eso fue error mío”, empezaba diciendo.

“Fui a hacerme la nariz con ácido hialurónico que es un producto que se reabsorbe y es con lo que se hacen la mayoría de rellenos faciales y yo me hice la nariz y me gustó mucho”, continuó para admitir que ella quería hacerse eso siempre para que no la tuvieran que pinchar ni hacer nada y que el médico le dijo que se lo podía hacer con un producto fijo.

Después de que se lo hubiera puesto preguntó cuál era. Le explicó que era Metacril y fue entonces cuando se enteró de que era “un producto que se utilizaba antiguamente porque la medicina estética ha avanzado mucho y ahora se suelen utilizar rellenos que no son permanentes”. Según ella, se ponía hace años, pero ahora se está recomendando quitarlo porque puede generar unas bolitas que deforman la nariz.

Se informó y la única manera de retirar el producto era a través de cirugía y de ahí su viaje a Turquía para que se lo hicieran en la clínica con la que se hace ahora todo. “Me la arreglaron y estoy super contenta, me veo mucho mejor y tengo muchísimas ganas de ver el resultado”, aseguraba.

Retoques en Turquía

Reconoce que mucha gente le pregunta por qué va a retocarse a Turquía. Confesó que este año había ido en dos ocasiones. Una, para hacerse una lipobase con transferencia, “no al glúteo, ya aprovecho para decirle a todos los haters que no me he hecho transferencia al glúteo, podéis ver mis fotos y ver que tenía el mismo culito”. Asegura que si ahora tiene el culo más grande es porque ha engordado 7 kilos, no por un retoque.

En su primera aparición en el programa pesaba 47 kilos y tenía una talla 32. Ahora pesa 54 y ha subido a la talla 34. La grasa de su abdomen la transfirió a las cartucheras para rellenar un hueco que tenía.

“Me lo hago en Turquía, básicamente, por un tema económico, y aparte, a mí me encanta viajar y no tengo ningún problema en irme a Turquía a operar, más bien todo lo contrario, yo creo que me recupero antes cuando estoy fuera de mi casa”, confesaba.

¿Qué será lo siguiente? O, lo que más preocupa ahora, ¿con quién salió de la isla de las tentaciones en la última aventura?