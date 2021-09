Sandra Barneda recrimina uno de los comentarios de Andrea y Mayka hacia Óscar en ‘La última tentación’

La última tentación va de saldar cuentas pendientes y está claro que hay muchas. Algunos, incluso, las comparten, como Andrea Gasca y Mayka Rivera. Ambas entraron con novio a La isla de las tentaciones y ambas acabaron cayendo en la tentación de Óscar Ruiz. Tienen al mismo chico en común, el que, una vez de vuelta a España, salió de sus vidas.

Ahora se han reunido los tres de nuevo en la isla y tratarán de arreglar sus asuntos, pero parece que la cosa está difícil. Más cuando Pablo Moya, el que era novio por aquel entonces de Mayka, también anda por ahí.

“Nunca he estado con Óscar, partiendo de esa base, en algún momento se lo voy a decir, porque no he estado nunca con él. Por ir un fin de semana a Málaga para ver qué pasaba, eso no es estar con una persona”, le explicaba a Pablo que no acaba de confiar en ella.

Un comentario desafortunado

Y en ese despotricar de Óscar con Andrea alentándola ha llegado a asegurar que “él un santo no es porque sé de muchas cosas que ha hecho él y va de santo y mojigato, como si él no se liara con los tíos, con las tías”.

Parecía que se había confundido con el sexo, pero Andrea ha acabado añadiendo que “con los tíos también, que me lo han contado a mí”. Un comentario que ha puesto en cuestión si Óscar es bisexual y que no ha gustado a todo el mundo, empezando por Sandra Barneda.

En El debate de La última tentación, la presentadora ha criticado ese tipo de comentarios. “Ahí han estado Andrea y Mayka un poco descaldadas, ¿no?, con el último comentario. Se acercan y Óscar porque realmente no haya querido estar con ellas… un comentario un poco feo”.

La que ha querido aclarar el tema del viaje a Málaga ha sido Melodie desde plató. Su compañera en la villa aseguró que ella estuvo en ese viaje.

“Ella salió del programa y cada uno se fue a sus ciudades. Mayka estaba mal porque no sabía si había hecho bien o mal, se arrepentía de lo que le había hecho a Pablo y entonces le dije ‘tienes que ver lo que sientes, -después del programa no le había visto- ‘vamos y te aclaras’. Allí tuvieron una discusión muy grande y Mayka en ese momento se dio cuenta de que no quería más con Óscar”, explicó.

Ahora queda pendiente ver si consiguen resolver las cuentas pendientes. Si Mayka volverá con Pablo, si Andrea y Mayka logran reconciliarse con Óscar o si el soltero acaba tentando de nuevo a las chicas. Puede pasar cualquier cosa.