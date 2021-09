Ibai Llanos muestra por error lo que gana en un mes en Twitch

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los mayores streamers de la historia. Su cercanía y transparencia le ha hecho ganar seguidores con el transcurso, casi, de los segundos.

Precisamente esta transparencia es la que le ha vuelto a convertir en tendencia en las últimas horas. Todo ocurrió después de su streaming solidario en Twitch para recaudar fondos para los damnificados del volcán en erupción de La Palma. Obtuvo tanta respuesta por parte de los usuarios que quiso compartir los resultados con todos ellos. Lo que él desconocía es que acabaría filtrando otro dato.

Cuando el vasco entró en su perfil dentro de la plataforma en pleno directo para así enseñar la cifra exacta que recaudó, enseñó por error lo que había ganado personalmente durante el mes. Una cifra que sin duda llamó la atención a todos los presentes en dicho directo. Nada más y nada menos que 145.837,83 dólares. Es decir, 125.000 euros de ingresos en un mes solo en Twitch.

"¿Esto es lo que he generado? ¿De todo el mes? ¿De todo el mes? ¿Tengo que dar esto? Me da igual que enseñe esto. Me suda los c*jones", declaró Ibai en pleno directo tras comprobar que ese no era el dato que quería mostrar.

No obstante, sí acabó desvelando los fondos que recaudaron para los afectados del volcán de La Palma y la cifra tampoco se queda atrás. Un total de 46.000 euros consiguió reunir él en su propio canal que, sumado a lo que recaudaron el resto de compañeros, forma un total de 100.000 euros. "Enormes todos", decía el streamer en Twitter.

Lo que está claro es que, como mencionamos en líneas anteriores, Ibai es una de las figuras de Internet más transparentes. Ha demostrado serlo incluso mostrando su sueldo mensual en Twitch, un dato que para muchos se ha convertido en un tema tabú.

Otra de las razones por las que el nombre de Ibai ha ocupado las portadas de todos los medios en los últimos días es por su baneo en Twitch. ¿Por qué? Por mostrar un pene sin querer. Accedió a las respuestas de un post suyo y entre ellas se encontraba una imagen de DjMaRiiO sujetándolo, lo que la plataforma quiso penalizar.

Sin duda, Ibai ha sabido ganarse a sus millones de seguidores en todo el mundo.