Las explosivas imágenes de la hermana de Karol G

Karol G es una de las grandes divas de la música latina del siglo XXI. La colombiana ha triunfado no sólo musicalmente sino también con sus increíbles looks y su atractiva figura. Y no es algo exclusivo de Carolina Giraldo, nombre real de la artista, sino que parece formar parte del ADN familiar como ha demostrado su hermana Katherin Giraldo.

A sus 28 años de edad es una creadora de contenido digital, estilista, colorista profesional, modelo, empresaria colombiana y además influencer. Sus redes sociales son punto de encuentro de miles de sus seguidores cada día en el que muestra sus creaciones, modelos y compromisos publicitarios.

Una de sus últimas sesiones fotográficas ha disparado los termómetros de todo el mundo. Con un conjunto de encaje de color negro y una chaqueta de color beige demostró que a veces menos es más y que con un peinado y un maquillaje sencillo puede lucir más espectacular que nunca.

"La Belleza Es Cambiante, Busca Algo Más Sólido Que Eso!⚡️⭐️ Y No Hay Excusa Para No Verse Linda Con Esta Lencería a Buen Precio Con @lamanzanadeevax" escribía Katherin junto a sus explosivas imágenes en la que sus curvas reivindican el total protagonismo.

Katherin demuestra así que es una modelo explosiva capaz de conquistar mentes y corazones gracias a su espectacular figura y a detalles como el tatuaje que luce en el pecho: "Valentía". Y por si quedara alguna duda de que está en un increíble momento de su vida nada mejor que unas fotos en la piscina luciendo mini-bikini rosa: "La Tranquilidad Que Se Vive En El Campo Es Capaz De Calmar Cualquier Caos En El Corazón".

Y no es algo excepcional. Su cuenta oficial en Instagram está repleta de imágenes de lo más sensuales en las que la hermana de Karol G demuestra que cualquier prenda le sirve para potenciar su escultural cuerpo. Tanto su perfil en la red social de fotografía como en TikTok son una auténtica mina como podéis comprobar sobre estas líneas.

Tanto Karol como Katherin han demostrado que son mujeres hechas a sí mismas y que saben potenciar todo su talento.