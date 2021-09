La celebración de Chenoa de los 10 años de Tu Cara Me Suena

Un 28 de septiembre de 2011 se emitía por primera vez en Antena 3 el primer programa de la primera edición de Tu cara me suena. Un programa que una década después se ha convertido en uno de los espacios clásicos del prime time de la televisión española. Una efeméride a la que Chenoa no ha podido faltar celebrándolo en sus redes sociales.

El formato creado por GestMusic para Antena 3 se ha convertido en estos 10 años en uno de los programas bandera de la cadena. Un programa por el que han pasado artistas de todo tipo y condición que tras su paso por el "clonador" se convertían en grandes imitadores.

Santiago Segura, Arturo Valls, Lolita, Shaila Dúrcal, Silvia Abril, Roko, Anabel Alonso, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Angy Fernández, María Villalón, Jorge González, Anna Simón, Melody, Xuso Jones, Florentino Fernández, Edu Soto, Pablo Puyol, Ana Morgade, Falete, Rosa López, Lorena Gómez, Beatriz Luengo, Canco Rodríguez, Esther Arroyo, Yolanda Ramos, David Amor, Carlos Baute, Soraya Arnelas, Lola Índigo, José Corbacho, María Isabel o Mario Vaquerizo son solo algunas de las estrellas que han participado en el concurso sometiéndose al juicio de Ángel Llácer, Carlos Latre, Lolita, Carolina Cerezuela, Mónica Naranjo o la propia Chenoa.

"Feliz cumple ✨ @tucaramesuena gracias por tanto. Gracias a todos vosotros q nos seguis y apoyáis. Chin chin 🥂❤" escribía en su perfil oficial de Instagram en el que hace unos días también tuvo tiempo para hacer un #tbt con una de sus participaciones.

"Hoy un #tbt para #julioiglesias y #dianaross @tucaramesuena. Con mi compañero amigo q tanto quiero @carloslatre 🙈🤣🤣🙏" posteó hace unos días Chenoa convertida en una de las reinas de la canción formando parte de The Supremes. Chenoa siempre se lo ha pasado en grande en el programa y ha disfrutado de todas y cada una de las actuaciones. Propias y ajenas.

"Define poderío" le contestó Tu Cara me Suena. El programa llega en unos meses a su novena edición cuya fecha de estreno aún no ha sido desvelada. Las primeras estrellas invitadas fueron Los Morancos, Agoney, Loles León, Los Morancos, David Fernández y Lydia Bosch pero los anuncios no se detienen y en los últimos días se unieron Nia, Rasel, Eva Soriano y María Peláe. 9 artistas ya confirmados que tendrán como objetivo convertirse en el ganador del programa imitando a nuestras estrellas de la música favoritas.

Tu Cara Me Suena se ha convertido en líder de audiencia de las noches de los viernes y uno de los programas más vistos de Antena 3 gracias a su combinación de humor y música. Algo que Chenoa ha derrochado a raudales en las diferentes ediciones. ¿Qué nos espera en TCMS 9?