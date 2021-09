La vecina rubia lanza novela con recuerdos que “tienen nombre de persona”: ¿Opinarán Kortajarena y Silvestre?

A estas alturas ya nos hemos cansado de hacer hipótesis sobre quién se esconde tras La vecina rubia, ese personaje que ha conseguido hacerse un hueco importante en las redes sociales, pero que no ha desvelado su identidad real. Sin ponerle cara ya la conocemos de sobra y no podemos poner en duda que posee un sentido del humor ácido y feminista con el que ha logrado conquistar a millones de personas.

Entre ellas a Jon Kortajarena o Miguel Ángel Silvestre, dos de sus crush virtuales que le han seguido el rollo hasta el punto de crear lazos reales. Eso sí, ambos le han guardado el secreto. Lo que no sabemos es si el modelo o actor aparecerán en La cuenta atrás para el verano, la novela con la que debuta en el mundo editorial.

“Siempre he mantenido un gusto especial por la lectura y siempre he disfrutado mucho plasmando mis historias sobre el papel, incluso desde que era niña, y en las redes sociales años más tarde. Escribir una novela es algo que da mucho respeto y solo cuando estuve segura de que tenía algo sólido que contar fue cuando me atreví a salir de la zona de confort que dan los 2200 caracteres de Instagram”, explica desde la editorial.

Un libro muy personal

Un libro en el que relata uno de los momentos cruciales en su vida, el del paso de la adolescencia a la madurez. Un conjunto de historias entrelazadas en el tiempo con gran peso de las personas que estuvieron, siguen estando y estarán presentes en su vida.

La novela lleva como subtítulo: La vida son recuerdos y los míos tienen nombres de persona. “¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han sido capaces de cambiarla? Las últimas son las que realmente importan”, preguntaba ella en redes.

“Lauri, la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho, mi primer amor de la adolescencia. La malhumorada y siempre sincera Lucía, la calmada Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, MI PADRE, en mayúsculas”, explica sobre las personas de su vida.

“La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma. Nombres propios que me ayudaron a dar el salto desde la adolescencia a la madurez, despeinándome en el camino el pelazo, pero construyendo un cerebro debajo”, explica ella sobre el argumento de su novela.

Aunque la base es su propia vida, también hay una pizca de ficción: “Esta novela está basada en ilusiones reales que me he inventado algunas veces. Reconocer cuáles es algo que estará dentro de cada una de nosotras”.

Ah, y lanza una petición a los futuros lectores que se harán con la novela a partir del 6 de octubre: “Me encantará leer todos los comentarios y reseñas de la novela, pero me gustaría pedirle a todo el mundo que la lea, que no cuente el final. Que, en todo caso, solo hable de la sensación que le ha producido, pero sin entrar en detalles. Para mí esto es muy importante porque me gustaría que todas las personas pudiesen disfrutar de esta última parte del libro con la inocencia que da el no saber absolutamente nada de nada, sin destripes”.

De momento presenta su novela con un booktrailer que sienta las bases del carácter audiovisual de este proyecto que quién sabe si acabará convertido en una nueva serie de Netflix.