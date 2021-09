Miguel Ángel Silvestre manda un cariñoso mensaje a sus exnovias y a La Vecina Rubia

Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a España después de una larga temporada en México y en un momento triunfal de su carrera con títulos como Sky Rojo o 30 Monedas, cuya segunda temporada está en marcha. El actor ha reaparecido en la presentación de un restaurante en la que ha dejado unas declaraciones que han causado furor absoluto en redes sociales, sobre todo, teniendo en cuenta que las protagonistas de sus palabras han sido La Vecina Rubia, Blanca Suárez y Belén López.

No han sido pocos los rumores que han relacionado a Miguel Ángel Silvestre con la influencer del brilli brilli, incluso les han llegado a posicionar como la posible pareja sorpresa del 2021 después de que el actor y la influencer lleven bastante tiempo intercambiando mensajes en redes. De hecho, fue muy sonado cuando La Vecina Rubia comentó un sensual vídeo del protagonista de Sky Rojo bailando una bachata y sobre el que dijo en tono de broma: Ahí hay más roce que el que te hacen las primeras sandalias del verano.

Sin embargo y pese a todos los rumores que giran en torno a un posible romance (digital o no) entre ellos, Miguel Ángel Silvestre ha hecho una gran revelación que desmonta cualquier teoría amorosa: no conoce en persona a La Vecina Rubia. “Es una incógnita para todos”, comenzaba a decir cuando le han preguntado por ella. “Hay algo que ella hace muy bien y es permanecer en el anonimato, lo respeta muchísimo. Cuando ella quiera, yo me muero de ganas por conocerla”, ha dicho el actor haciendo referencia a que la imagen de La Vecina Rubia es todo un secreto y pese a su éxito en Instagram o Twitter, tan solo se conoce su cuerpo y su voz, pero nunca se le ha visto el rostro.

Miguel Ángel Silvestre quiere conocer a La Vecina Rubia / Instagram / @lavecinarubia

“Quedó (La Vecina Rubia) con Jon Kortajarena una vez y Jon no me quiso decir nada sobre cómo era, qué caballero”, ha añadido Miguel Ángel Silvestre con tanta curiosidad por conocer cómo es en persona la influencer como sus casi tres millones de seguidores.

Miguel Ángel Silvestre habla sobre la “huella” que le han dejado Blanca Suárez o Belén López

Recientemente, Blanca Suárez se deshizo en halagos hacia Miguel Ángel Silvestre, ensalzando la trayectoria profesional de su exnovio y celebrando los últimos éxitos del actor, como la serie de Netflix. Algo que el que fuera “El Duque” en Sin tetas no hay paraíso desconocía por completo: “No sabía que Blanca había dicho nada, pero me han preguntado qué bien que te lleves bien con tus exnovias”, comenzaba el actor con una sonrisa nerviosa en la cara.

Miguel Angel te amo, lo nervioso que se ha puesto puesto inicio 😭😂 pic.twitter.com/yeTwgvU3Ow — *.* (@mary_tacos) September 23, 2021

“Hay dos cosas, qué es mejor, ser feliz o tener razón y luego los aprendizajes que nos dejan. Hay veces que me dicen me encanta eso de ti pero no es mío, es de Belén o de Blanca, es la huella que han dejado”.