¿Quién fue la mujer que inspiró 'Angie', el clásico de los Rolling Stones?

Desde que los Rolling Stones lanzaron su emblemática Angie en 1973, la canción ha sido una enorme y constante fuente de especulaciones. Mucho se ha escrito sobre el significado y, sobre todo, sobre la mujer a la que está dedicado este tema escrito por la banda de rock. El rumor más común, el que siempre ha prevalecido sobre todos los demás, es que Mick Jagger la escribió teniendo en mente a la mujer de David Bowie en aquel momento. Pero ¿qué hay de cierto en esta afirmación?

Si pensamos en la relación de Bowie, este se casó con Angela Barnett en 1970, con la que permaneció durante diez años hasta que se separaron. El matrimonio de Bowie y Barnett fue abierto, y ella misma llegó a confesar en una entrevista que no se querían, sino que fue una unión motivada por un permiso de trabajo que necesitaba. Durante esta relación, además, el Duque Blanco habló de que había comenzado a explorar su sexualidad y también se acostaba con hombres. En 1976, en una entrevista en Playboy, habló abiertamente de su bisexualidad: "Es verdad, soy bisexual, pero no puedo negar que he utilizado muy bien esta condición. Supongo que es lo mejor que me ha pasado".

La ruptura de este matrimonio desembocó en una pelea constante entre sus protagonistas. Angie Barnett publicó un libro de memorias en el que aseguraba que Bowie compartió en una ocasión cama con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, un supuesto que ha hecho que muchos especulen si ella era la musa detrás de la canción Angie. Según lo descrito por Angie, los dos artistas no tuvieron ningún miedo a intimar entre sí.

Andersen, el autor de este libro, escribe: "Angie había estado fuera de la ciudad durante unos días cuando regresó a casa una mañana y fue directamente a la cocina a preparar un poco de té. La criada de los Bowie, que había llegado una hora antes, se acercó a la dueña de la casa con una mirada peculiar en el rostro. 'Alguien está en tu cama', le dijo a Angie.

Angela luego confirmó la historia en NME , "Dije: '¿Tuvisteis una buena noche?' Tenían tanta resaca que apenas podían hablar. Me compadecí de ellos. No creo que haya sido una gran historia de amor, probablemente fue más manoseo de borrachos".

En ese momento, se comenzó a especular si Jagger había escrito la canción en un intento por mantener contenta a Angie y evitar que ella desvelara a todo el mundo lo que vio. Sin embargo, el vocalista llegó a decir que no había sido él el que eligió el título. "La gente comenzó a decir que la canción fue escrita para la esposa de David Bowie, pero la verdad es que Keith escribió el título. Dijo: 'Angie', y creo que tenía que ver con su hija, que se llama Angela. Y luego escribí el resto", dijo.

Si atendemos a esta afirmación de Jagger, hay algo que no nos cuadra, porque la hija de Richards aún no había nacido en el momento en el que se escribió. El guitarrista de los Stones dijo en su autobiografía Life que simplemente le gustó el nombre y encajaba perfectamente en la canción. Además, asegura que la canción salió de su corazón en un momento muy difícil, enfrentándose a su paternidad inminente mientras trataba de limpiarse en un centro de rehabilitación.

Aunque el título de la canción estuviera inspirado consciente o inconscientemente por el nacimiento de la hija de Richard, el contenido no lo es. Otra teoría es que este misterioso tema trata sobre la ruptura de la relación entre Jagger y Marianne Faithfull. La pareja estuvo saliendo desde 1966 hasta 1970, y se dice que algunas canciones como Sympathy for the Devil o She's Like a Rainbow están inspiradas en ella. Sin embargo, dado el sentimiento de anhelo de la letra, es posible también que Jagger haya usado a la mujer ficticia como una manera de hablar de la pérdida.