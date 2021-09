Maluma y Kim Kardashian: de un encuentro casual a un desmentido oficial

Las fiestas de la farándula y eventos con alfombra se han convertido en una cita obligada de las celebs que quieren marcar tendencia. Y no sólo es un escaparate de moda sino también un punto de encuentro para encuentros casuales de VIPs de todo tipo y condición. Sólo así pueden coincidir nombres tan distintos como Maluma o Kim Kardashian.

Sin embargo del buen rollo y de las alegrías de una noche de fiesta se pasa inmediatamente a ser titular de los principales medios de comunicación en todo el mundo. ¿Maluma y Kim Kardashian, juntos? Por raro que pueda parecer han corrido ríos de tinta sobre diferentes teorías que así lo aseguraban.

El pasado 16 de abril, en una exclusiva fiesta en Miami, estuvieron juntos dos de las celebrities más deseadas a nivel mundial: Kim Kardashian y Maluma. Ambos asistieron a la inauguración de un lujoso hotel en Estados Unidos, cuyo dueño es Pharrell Williams. Al verse, no desaprovecharon la oportunidad para tomarse fotos en las que les vio muy felices y que incendiaron las redes sociales.

A la publicación en sus stories de Instagram siguieron un torrente de comentarios. Varios empezaron a especular sobre un posible noviazgo entre los dos, ya que ambos se encuentran solteros. Uno de los principales comentarios que despertó la pareja fueron los relativos a la diferencia de edad: "Una pareja explosiva", "Una relación entre esos dos estaría cool".

Maluma en las historias de Kim Kardashian

✨el poder de mi rey✨ pic.twitter.com/fONWF2I9tX — frida 🦁 (@malumaftdanna) April 17, 2021

Pero el romance de los medios no se ha trasladado a la realidad y ha durado apenas unas semanas. Kim Kardashian aseguró que no tiene nada con Maluma y que solo se conocen de un par de fiestas: "No estoy saliendo con ninguno de los dos. Lo he visto un par de veces siempre en Miami. Un tipo muy agradable. Muy agradable".

Maluma tampoco tardó en desmentirlo. A través de una entrevista para L’Officiel Hommes, el colombiano aseguró que no sabía de donde habían salido esos rumores y que sólo había una bonita amistad: "Estuvimos juntos en el desfile de Dior. La conocí por primera vez allí. También estuve allí con Kourtney (Kardashian). La gente simplemente empezó a hablar de eso. No sé por qué empezaron a preguntar. Tal vez porque se estaba divorciando y todo eso, ¿sabes? Pero no, sólo somos buenos amigos. Siempre nos deseamos lo mejor el uno al otro".

Kim Kardashian y Maluma coincidieron por primera vez en el Dior Men's Fall 2020 Runway Show en diciembre de 2019 en Miami (Florida, Estados Unidos) en las que compartieron fiesta con VIPs como David Beckham, Bella Hadid, Ricky Martin o Travis Scott.