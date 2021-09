Sweet California: “Tuvimos a alguien que se cruzó en nuestro camino y nos la jugó”

Tamy Nsue, Sonia Gómez y Alba Reig están marcándose su propio Miley Cyrus con su nuevo disco. El grupo de chicas más exitoso de España de la última década ya no son unas niñas. Rozando los treinta, con más de una decena de sus hits a las espaldas y toda una legión de fans, Sweet California ha vuelto más fuerte que nunca.

Tras Whisper, las chicas han lanzado Bet On Me: una canción pop dance producida por Jakke Erixon, el reconocido productor sueco que ha trabajado con artistas como Lady Gaga y Ava Max. Además del sonido, lo que más llama la atención es la letra y el videoclip. El grupo habla sin tapujos sobre la importancia de la salud mental. Un tema que, por desgracia, sigue siendo tabú para muchas personas.

Para hablar sobre este tema, el futuro de Sweet California y los detalles sobre su próximo disco, Tamy, Sonia y Alba Reig nos han cogido el teléfono para concedernos una entrevista.

Pregunta (P): Bet On Me, habéis propuesto hacernos bailar al ritmo de pop-dance, ¿os apetecía sacar esta vena?

Alba: La verdad es que estamos trabajando en muchos temas porque estamos preparando el disco y teníamos que elegir segundo single. Bet On Me musicalmente era la favorita de casi todo nuestro equipo. Es un temazo y tiene ese punto dance. Sobre todo, nos daba a pie a una temática que nos apetecía mucho tocar: la salud mental. La importancia de normalizar eso y cómo maquillamos en las redes sociales esto. Nos apetecía hablar de eso.

P: Como artistas, expuestas todo el día a los medios, ¿es complicado tener una salud mental sana?

Tamy: Bueno, es complicado. Vives muy rápido e intensamente. Pasa el tiempo velozmente y no te das cuenta. De repente estás en lo más alto y luego bajas porque aparecen nuevos productos y es complicado. Nosotras hemos optado por buscar ayuda. Y gracias a Dios que nos tenemos las unas a las otras. Es muy importante poder hablar y buscar ayuda profesional cuando nos vemos atrapadas. A nosotras nos ha funcionado.

P: ¿Sigue siendo un tabú hablar sobre la salud mental?

Sonia: Creo que poco a poco se está empezando a normalizar que la gente lo exteriorice y deje de ser un tabú. La gente poco a poco va teniendo menos miedo de contarlo. No es nada malo ir al psicólogo y estar en terapia. Creo que es algo muy necesario. Justo nuestra generación es la que más problemas de ansiedad está teniendo. Deberíamos normalizarlo. Yo creo que todos deberíamos ir.

P: ¿Puede ser por la situación que les ha tocado vivir a los jóvenes que tienen un futuro más incierto que sus padres?

Alba: Bueno, creo que este problema ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes no había ni si quiera forma de tratarlo. No se consideraba una enfermedad. Ahora sí. Como dice Sonia, hay que empezar a naturalizarlo y empezar a tomar remedio. Porque sino esta generación va a explotar.

P: Lleváis muchos años en la industria, ¿los nervios son los mismos a la hora de hacer un lanzamiento?

Sonia: Claro. Los nervios siguen estando ahí a flor de piel. Más que nada porque siempre se pone la misma ilusión y las mismas ganas. Tienes esas dudas de si le gustará a la gente. Sabes que a ti te gusta porque sino no lo hubieses sacado. Peros sí, sigue habiendo nervios a la hora de sacar un lanzamiento y de subirse a un escenario. Y eso es lo bonito: no perderle el respeto a tu profesión.

P: En este sentido, con la madurez en la profesión, ¿hay más presión porque funcione un tema?

Tamy: Yo creo que eres más consciente ahora. Nos han pasado un montón de cosas por el camino. Sobre todo en los últimos tiempos. No nos ha ido de rositas. Nos hemos encontrado muchos baches en el camino. No respecto a nosotras. Tuvimos a alguien que se cruzó en nuestro camino y nos la jugó bastante. Fue una situación complicada. A muchos artistas les puede pasar. Ahora, que hemos podido salir de todo eso, somos conscientes y no sabemos cuántas oportunidades nos quedan. Hay mucha más competencia y muy profesional. Lo que está clarísimo es que si estamos y nos dan la oportunidad, vamos a por todas, pero siendo más realistas que nunca.

P: Aplaudo la sinceridad, de verdad. Quiero hablar de Jakke Erixon, quien ha trabajado con artistas como Lady Gaga o Ava Max, ¿cómo dio con vosotras?

Alba: Justo este disco está casi todo producido por mujeres, pero dimos con este hombre que quiso trabajar con nosotras y fue un lujazo hacerlo. Apareció Bet On Me y nos encantó. Estamos muy contentas.

P: Porque el resto de las canciones están producidas y compuestas por mujeres, ¿no?

Alba: Sí, ya te digo que esta era la excepción. No podíamos decirle que no a este productor. En otras ocasiones no hemos tenido la oportunidad de elegir con quien trabajar. Normalmente llegaba todo hecho y eran compositores hombres de renombre. En esta ocasión hemos tenido libertad y hemos dado con mujeres que tienen un talento increíble. Quizá de otra forma no hubiese podido ser. Hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos podido visualizar así el trabajo de la mujer que está al nivel de los hombres. En este disco hemos tenido más libertad y hemos trabajado con mujeres

P: Ha sido un poco chocante para vuestros fans veros como cadáveres en una mesa de autopsias en Bet On Me, estáis dispuestas a romper con aquella imagen de chicas dulces que tenía mucha gente de vosotras con este álbum. ¿Os apetecía?

Sonia: Era la intención. En esta etapa queremos demostrar que tenemos una edad desde hace tiempo. Queremos que se nos tome en serio como mujeres. Ya no somos niñas. El primer punto es hacer lo que de verdad nos nace a nosotras: estar en una cárcel o hacer de muerta. Al final, quitarse un poco los tapujos de salir fea o de muerta. Al final, todos nacemos y morimos. Somos exactamente iguales.

P: Bueno, y que no se va a asustar nadie por ver una imagen así.

Tamy: Bueno, bueno… no estoy de acuerdo. Se lo enseñé a mi padre y casi le da algo. Es muy fuerte. Es como una especie de llamada de atención para demostrar que no todo es de color rosa.

P: ¿Una forma de romper con la imagen de “girl band producto”?

Alba: Ya no solo hablamos sobre nosotras y de que nos veáis así. Es un mensaje general de como bajo los filtros estamos constantemente tapando lo que mostramos. Estamos siempre enseñando lo perfecto que es todo. Eso es una gran mentira. En el vídeo se ve de forma metafórica: que estamos muertos por dentro.

P: En la última entrevista que tuvisteis con mi compañera Cris Zavala, le dijisteis que el disco podría salir en otoño. Ya estamos en otoño, ¿se viene álbum estos meses?

Tamy: Está habiendo unos poquitos de retrasos. A nosotras nos hubiese encantado sacarlo en otoño, pero hay unos tiempos y unas preparaciones. Tendremos que esperar un poquito más. Pero no mucho. Solo un poquito.

P: ¿Qué os queda entonces? ¿Las canciones están terminadas?

Tamy: Nos queda muy poco. Los visuales y poco más. Muy poquito.

P: ¿Habrá colaboraciones fuertes?

Alba: En ello estamos (risas)

P: Ah vale, eso es lo que queda.

Alba: Es cierto que el disco está preparado, los vídeos también… Pero es verdad que con el tema del Covid está habiendo problemas de stock y todo se está retrasando más de la cuenta. En tema de colaboraciones también estamos viendo. Aún así está todo en marcha y muy prontito lo podréis ver.

P: ¿Habrá canciones en español o vais a seguir la estela de Whisper y Bet On Me?

Tamy: Sí que va a haber temitas en español, pero no te puedo decir mucho. Hemos sacado una cosa que creo que nadie se espera. Hemos explorado un nuevo sonido y creo que la gente se va a sorprender bastante de esta nueva etapa. Que la gente se prepare. Yo estoy super contenta con uno de los temas en español que tenemos. Va a ser la leche.

P: He visto que en muchas entrevistas os preguntan lo mismo: ¿si le queda mucha vida a Sweet California? ¿No estáis cansadas de que se os haga siempre la misma pregunta? No veo que se pregunte a otros grupos.

Sonia: Es medio normal. Es algo a lo que la gente está acostumbrada. Es verdad que ya cansa y es lo que dices, ¿por qué no se le pregunta a otro grupo?

Alba: Yo creo que a lo mejor, de las girl bands, por estadística o por lo que sea, que se separen. En nuestro caso, nuestro fuerte es que nos conocemos muy bien y nos queremos mucho. Por nosotras no va a ser. La decisión no vendrá de nosotras. Queremos seguir trabajando juntas. De hecho, por separado, no nos imaginamos ser nada relacionado con artistas de la música. Siempre que nos dejen, vamos a intentar continuar como girl band.

P: Para terminar, no sé si estáis al tanto de Eurovisión. Esta misma semana han salido la inscripción para apuntarse a la preselección, ¿alguna vez os habéis imaginado yendo?

Tamy: Alguna vez sí. Hay puntos encontrados dentro del grupo con gente que quiere ir y otra que no. Actualmente preferimos sacar nuestra música y centrarnos en nuestra carrera. Es que estamos súper enfocadas en sacar nuestro disco y poder arrancar la gira. Nunca se sabe dónde puede acabar Sweet California. Por supuesto, representar a nuestro país nos daría mucho respeto, pero de momento no entra en nuestra mente. No nos da la vida.