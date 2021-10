Del Gangnam Style a Dance Monkey: 13 ‘one hit wonders’ que consiguieron el número 1 en LOS40

Un 'one hit wonder' es aquel artista o grupo que alcanzó la cima de todas las grandes listas de éxitos con una canción, para después desaparecer de ellas y no volver a conquistarlas con ninguna canción más. Un concepto muy repetido en lo que respecta a canciones y artistas classic, que solo tuvieron un único 'rompelistas', pero que también se ha dado en músicos de nuestra época.

A lo largo de la última década, muchos han sido los cantantes y agrupaciones que han llegado a lo más alto de una lista como la de LOS40, pero posteriormente no volvieron a conseguirlo. De hecho, en algunos casos ni siquiera ingresaron de nuevo en la lista con una segunda canción, por lo que podemos considerarlos los 'one hit wonders' de nuestro tiempo. ¡Te traemos una recopilación con algunos de ellos!

PSY - Gangnam Style

¿Quién no recuerda el mítico baile de este tema? Se publicó a mediados del año 2012 y consiguió tanto el último número 1 de LOS40 de ese año como el primero de 2013, los días 29 de diciembre y 5 de enero. Todo un fenómeno de masas sin precedentes que se convirtió durante 5 años (hasta la llegada de Despacito en 2017) en el vídeo más visto de la historia de YouTube, siendo el primer gran éxito de K-pop a nivel mundial. Pero poco más supimos de su autor, PSY.

Gotye y Kimbra - Somebody That I Used To Know

También en el año 2012 irrumpió un artista belga que se hacía llamar Gotye, con uno de esos temas diferentes y un videoclip que impactó por su enorme narrativa visual. Los días 16 y 23 de junio de 2012 alcanzó el 1 de LOS40, aunque en la lista no volvimos a saber nada de su autor ni de Kimbra, la cantante neozelandesa que le acompañaba en su mítica Somebody That I Used To Know. De ello habló el propio Gotye a raíz del éxito conseguido con esta canción.

Fun. y Janelle Monaé - We Are Young

Un anuncio televisivo y un enorme éxito a nivel mundial fueron los responsables de que esta canción de Fun. llegase a hacerse con el número 1 en LOS40 el día 1 de septiembre de 2012, coincidiendo con el arranque del curso. Desde entonces, el grupo neoyorkino no volvió a saber lo que supone llegar a lo más alto, aunque su líder Nate Ruess volvió a saborear el éxito de la mano de Pink y su Just Give Me A Reason. Además, su colaboradora en esta canción, Janelle Monaé, ha encontrado su sitio en la pequeña y gran pantalla.

Passenger - Let Her Go

La historia de Passenger es la de una banda que acaba por desintegrarse y, tras ello, su líder continúa llamándose igual para desarrollar una gran carrera en solitario. Michael David Rosenberg es el nombre del autor de un tema que fue número 1 en LOS40 durante dos semanas consecutivas, el 13 y el 20 de julio de 2013, llamado Let Her Go. Todo un himno al desamor que constituye su único paso por la lista más importante de nuestro país hasta la fecha.

The Lumineers - Ho Hey

La banda norteamericana de folk rock ha contado con una buena cantidad de seguidores desde sus inicios, aunque a nivel mundial se les recuerda únicamente por un gran éxito: Ho Hey, que alcanzó el número 1 de LOS40 el 27 de abril de 2013. Nuevamente, varios anuncios de televisión de diferentes marcas están detrás de su popularización en todo el planeta.

Milky Chance - Stolen Dance

En 2014, cuando aún no estaba tan extendido como ahora el concepto de viral en la red, unos alemanes que se hacen llamar Milky Chance sonaron por todas partes con un tema cuyo título es un pareado con su nombre artístico: Stolen Dance. El 26 de julio de ese año 2014 llegaron a lo más alto de LOS40 y, aunque han seguido lanzando canciones con cierto éxito en su tierra natal, ningún tema lo ha conseguido a nivel mundial como este.

Hozier - Take Me To Church

Desde Irlanda se presentaba en el año 2015 un compositor llamado Andrew Hozier, que utiliza su apellido como nombre artístico. Con su oda a la libertad sexual y contra el conservadurismo católico, titulada Take Me To Church, alcanzó lo más alto de las listas mundiales. En LOS40 lo consiguió el día 7 de marzo, siendo el único gran éxito de toda su carrera.

Matt Simons - Catch & Release (Deepend Remix)

El neoyorkino Matt Simons vio cómo, a mediados de la pasada década, su carrera musical despegaba gracias a la remezcla de uno de sus sencillos. Los productor neerlandeses Falco van den Aker y Bob van Ratingen (Deepend) se encargaron de darle un toque house al tema original, gracias al que se alzó con el número 1 de LOS40 el 16 de abril de 2016. Y fue el único éxito mundial para Simons.

LP - Lost On You

Laura Pergolizzi, más conocida por sus iniciales LP, sorprendió al mundo entero con su irrupción repentina en la escena musical, de la mano de un tema titulado Lost On You. El 3 de diciembre de 2016 llegó al número 1 de LOS40, en lo que fue su único paso por la lista.

Rag'n'Bone Man - Human

No muy lejos de ese momento, el 21 de enero de 2017, lo conseguía también un británico llamado Rory Charles Graham y más conocido como Rag'n'Bone Man. Al igual que LP, su prodigiosa voz le valió el éxito de su tema Human, y aunque a él le sucedieron en lista otros temas como Skin o Grace (We All Try), fue su primer éxito el que más se recuerda de él.

Kaleo - Way Down We Go

Para conocer a este grupo de rock tuvimos que desplazarnos hasta Islandia, lugar de procedencia de todos los miembros de una banda llamada Kaleo. Su tema Way Down We Go pasó del panorama indie al mainstream en cuestión de meses, gracias al enorme éxito que cosechó en el año 2017. En LOS40 consiguió el número 1 el 20 de mayo, y hasta la fecha es su única canción recordada. Tanto es así, que aún la seguimos escuchando en la pequeña pantalla.

Tones and I - Dance Monkey

La canción más reciente de este recopilatorio la protagoniza una australiana de nombre Toni Watson. La joven que se hace llamar Tones and I apareció en 2019 con su tema Dance Monkey, que rompió los moldes y se hizo con lo más alto de prácticamente todas las listas mundiales. El 14 de diciembre lo consiguió en LOS40, un momento desde el que han pasado ya varios años, y desde entonces no ha conseguido colar ninguna otra canción en ella.

Bonus Track: los números uno de Eurovisión

Si algo tienen en común casi todos los participantes eurovisivos, es que su único gran éxito a nivel mundial coincide con la canción que defienden en el escenario ante todo el continente. De ellas, algunas han conseguido también llegar al número 1 de LOS40, con Suecia como gran triunfador de entre todos los países: los temas ganadores de 2012, Euphoria (de Loreen), y 2015, Heroes (Måns Zelmerlöw) se alzaron con la máxima posición, así como la representante de Chipre en 2018 (Eleni Foureira y su Fuego).