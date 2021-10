María Peláe: “Lejos de sentirnos más libres, parece que tenemos que llevar más cuidado”

María Peláe se ha convertido en una de las voces de su generación. Aunque ha sido en los últimos años cuando ha sido conocida por el gran público gracias a temas como La niña, Mi tío Juan o Y quién no, esta malagueña de treinta años lleva más de una década de carrera musical. Y se nota. Y es que a la hora de pisar un escenario o cantar bulerías, la artista lo hace como una auténtica estrella.

Además del sonido que ha ido experimentado en los últimos años, donde junta el pop con el flamenco, lo que más llama la atención de María son las increíbles letras comprometidas. Y es que sus versos están cargados de crítica social.

¿La última canción con la que nos ha sorprendido? Que vengan a por mí. Dejando a un lado su faceta más divertida, la cantautora ha querido apostar por una bulería en la que tiene mucho que decir. Una auténtica advertencia de dónde podemos llegar si no ponemos freno a tiempo.

Para que nos cuente más sobre este tema y sus planes en la música, en LOS40 charlamos con ella. María nos coge el teléfono desde Barcelona, donde se encuentra rodando la nueva temporada de Tu cara me suena. Está cansada, pero contenta, tal y como nos asegura.

Pregunta (P): Lo primero darte la enhorabuena por Que vengan a por mí. Se me ha puesto la piel de gallina escuchando la letra.

María Peláe (M): Olé,muchas gracias.

P: Lo segundo, te has tenido que quedar a gusto.

M: Pues sí. La verdad es que estoy un poco acojonada por el momento en el que salga. Pero me he quedado muy a gusto. Tenía muchas ganas de hablar sin tapujos y dar un paso al frente. Quería decir las cosas como me parecen y de la manera más amorosa, aunque con un toque de rabia.

P: ¿Por qué estás acojonada?

M: Hombre, al final al meterme en camisa de once varas, aunque suelo hacerlo, esta vez he ido más a hierro. Creo que me va a caer por todos lados, pero hemos venido a jugar (risa). Si se recibe como el resto de temas, supongo que lo entenderán con el mayor cariño y con la intención de decir las cosas que tenemos que señalar. En ese sentido estoy entre nerviosa y asustada.

P: Pero esas cosas ya las decías en otras canciones, pero con un toque de humor.

M: Claro, siempre detrás de la ironía y haciendo juegos de palabras. Con eso me respaldaba y lo dejaba en aire. Pero en esta canción he tenido la necesidad, por primera vez desde mi época más cantautora, de ponerme seria. Hacer algo tan diferente a lo que llevo haciendo desde hace dos años me da nervios. Pero también tengo muchas ganas de que salga. Precisamente por eso.

P: ¿Y qué es lo que se te removió por dentro para escribir Que vengan a por mí? ¿Hubo algo en concreto o fue un cúmulo de cosas?

M: Sí, fue un cúmulo. Desde que saqué El Tío Juan, en cada entrevista se me preguntaba mucho si era necesario seguir sacando canciones sobre ciertos temas y pensando que no tenemos ciertas libertades. Que me hiciesen tanto esa pregunta me hizo pensar que había que hablarlo. Era evidente el vacío que había ahí. Desde un tiempo para acá, lejos de sentirnos más libres, parece que tenemos que tener más cuidado. Como se le está dando voz a ciertos sectores, parece que nos tenemos que callar para que no se líe más la cosa. Yo creo que hay que dar un paso al frente para no volver atrás. Dentro del posible micrófono que podemos tener ciertos artistas, tenemos una responsabilidad social en ese sentido.

P: Un canto para recordar de dónde venimos y una advertencia de dónde podemos llegar, dices en la nota de prensa ¿Vamos hacia atrás?

M: Sí. Yo veo esa gente que insulta, que sale a la calle con miradas de odio y creo que antes les daba vergüenza. Ahora están envalentonados. Creo que es absurdo responder con más odio, si no que hay que dejarles en evidencia. Creo que hay que tener cuidado con donde puede llegar la situación.

P: Y la música es la herramienta perfecta para enviar mensajes contra estos actos, ¿no?

M: Yo al final vengo de la canción de autor más pura. Hace dos años que empezamos el nuevo proyecto, pero llevo trece tocando en todas las salas de canción de autor que hay. Iba con mi guitarra y realmente lo que me removía era lo que cantaba. Muchas compañeras mías han hecho eso. Por eso coger el alma de cantautor de siempre me parece una buena opción para contar esta historia que ojalá fuese ficticia.

P: ¿Esto va a suponer que vas a volver al sonido de María Peláe cantautora?

M: No tiene porqué. Es verdad que, como dice Residente, “no es el estilo, es el artista”. Después de esta canción te puedo sacar otra de cachondeo máximo o lo mismo nos podemos ir a una cosa más latina que a algo más flamenco. Tenía ganas de cantar, y que me perdonen los flamencos por derecho, una bulería. Es algo cero pop. Es en el medio en el que mejor me expreso. Me desgarro un poco más. Me gusta seguir teniendo ese registro y lo saco mucho en los conciertos. Aunque abra con La niña y lo cierre con El Tío Juan, en medio siempre hay una parte en la que me quedo sola con la guitarra.

P: Han pasado cuatro años desde que lanzaste tu álbum Hipocondría. Desde entonces has lanzado varios singles, ¿vas a sacar disco?

M: Sí. Por fin estamos juntando los singles y temas nuevos. Parece ser que para el año que viene sacaremos disco. Es verdad que va a ser de manera muy diferente a Hipocondría. Aquel disco fue a través de un crowfunding. Eso fue la muerte a pellizcos. Es verdad que este disco está siendo un poco más agradecido y amoroso. Más por nada por la manera en la que está siendo. Tenemos muchas ganas de sacarlo.

P: ¿Entonces será un recopilatorio de los singles con nuevas canciones?

M: Sí, sería una combinación. Estarán los singles que hemos sacados, algunos de ellos con colaboración y temas nuevos. No va a ser un Caribe Mix.

P: Has mencionado colaboraciones… Te hemos visto hace poco con Mala Rodríguez en Instagram. ¿Se vienen cositas con ella u otras artistas potentes?

M: Pues tenemos varias confirmadas, pero no puedo decir nada todavía. Pero me encantaría hacer algo con Mala. Es todo un referente y muchísimas cantautoras de hoy día hemos mamado de ella. Hay que reivindicarlo cien por cien.

P: Otro de tus referentes es Lola Flores. Pudiste trabajar con uno de sus mejores amigos, Juan el Golosina, en el videoclip de Mi tío Juan. ¿Cómo fue aquel rodaje?

M: Una fantasía. Cuando yo llegué a grabar vestida de botones y vi a Juan el Golosina entrar por la puerta pensé que ya me podía morir tranquila (ríe). Fue una gozada. Es historia del folclore y entre grabación y grabación te cuenta anécdotas. Ha compartido tantas cosas con Lola Flores. En un momento se arrancó a cantarme un estribillo inédito de ella. Esas cosas me las quedo para mí. Estuve loca de contenta. Se prestó rapidísimo. Nada más saber sobre de qué iba el tema y la onda que iba a tener, su única preocupación era saber que chándal iba a ponerse.

P: ¿Y cómo contactaste con él?

M: Una vez que estaba el videoclip ya encarrilado, pensé que la guinda de todo esto era que estuviese Juan el Golosina. A partir de ahí, tirando de gente que posiblemente lo conociese, dimos con su mánager. La vida nos sonrió. Fue maravilloso.

P: El pasado mes de enero estuviste actuando en el Teatro Circo Price. Estuviste bastante emocionada porque vivías cerca de allí y pasabas soñando con tocar allí. ¿Qué sueños has cumplido estos años?

M: Es curioso porque, aunque lleve 13 años, todo me está pasando en estos últimos años. Muy poquito a poco, pero a la vez muy rápido. Imagínate, yo vivía en la misma rotonda de Embajadores, y pasaba todos los días. Yo pasaba por ahí y pensaba que tocar allí tendría que ser una maravilla. Eso fue uno de los sueños. Siempre he dicho que prefería tocar en El Falla que un Grammy. Precisamente voy a tocar en él este mismo fin de semana. Son cosas que se van cumpliendo poco a poco.

María Peláe, ¿estaría en Eurovisión?

P: Has sido jurado de Eurovisión 2021. Con el toque flamenco que tienes seguro que no dejarías indiferente a Europa con tu sonido. Ahora que se ha abierto el plazo de inscripción para la preselección de representante, ¿te ves?

M: Me han mencionado mucho en Twitter. Han subido las bases y he visto que me ha estado etiquetando mucha gente. Me ha entrado un nervio imaginándomelo. No me lo he planteado, la verdad. Lleva varios años rondándome. Un año, Alba (Reig) y yo presentamos la canción de Arde. Otro lo hicimos con otro tema. Este año he sido jurado. Pero yo directamente siempre me lo he tomado como “¿Te imaginas?”, pero no lo he llevado a tierra. No me he reunido conmigo misma para pensarlo.

P: Entonces sí que te has imaginado…

M: No lo sé si me vería. Es algo que me da mucho respeto, precisamente por el respeto que tengo hacia el concurso y porque nunca sabes por dónde te puede salir como artista. Es que es un túnel en el que entras y no saber por dónde puede salir. Siempre me lo he imaginado con más humor que como algo real. De esto que lo hablas con tus colegas y dices de ir con un vino y una bata de cola para que lo vea todo Europa. ¿Te imaginas?

P: Al final muchas canciones tuyas hablan del colectivo LGTBI y te has convertido en un referente. Quiero que seas sincera, ¿te llaman muchos medios en junio por el orgullo?

M: Me encanta que me hayas preguntado esto. Me da un poco de rabia que se concentre todo en una fecha cuando son cosas que pasan y de las que hay que hablar todo el año. Creo que es bueno que se hable todo el tiempo de ello. ¿Qué tenemos una fecha que tiene mayor foco? ¡Pues gloria bendita y pa’ lante! Pero el resto del año se puede seguir hablando.