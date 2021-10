Lil Nas X habla de la colaboración con Bad Bunny que estuvo a punto de suceder

¿Quién no lo ha dado todo al ritmo de MONTERO (Call Me By Your Name)? El tema de Lil Nas X ha sido todo un éxito internacional que ha dado de qué hablar en las listas desde que se lanzó en marzo de este año.

También lo hemos escuchado, y mucho, en plataformas como TikTok, donde los usuarios se han atrevido a crear challenges y vídeos de todo tipo. Posteriormente, la canción se convirtió en el sencillo principal de su disco Montero.

Pues bien, ¿qué pensarías si te dijésemos que esta canción estuvo a punto de contar con Bad Bunny? Así lo ha desvelado el rapero en una entrevista en el programa radiofónico The Cruz Show. Ha asegurado que le propuso al puertorriqueño esta colaboración pero finalmente el conejo malo no pudo hacerla realidad.

.@LilNasX tells @TheCruzShow that he asked Bad Bunny to get on “Call Me By Your Name.”pic.twitter.com/BrQ2FyFMik — Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2021

Esta noticia ha generado una auténtica revolución en redes sociales. Numerosos usuarios han pedido al rapero y al reggaetonero que se pongan manos a la obra con este tema pendiente. Está claro que sería todo un éxito. Pero parece que tendremos que esperar para eso.

Pero lo cierto es que Bad Bunny no es el único artista pendiente que tiene Lil Nas X. Le ha ocurrido lo mismo con Lady Gaga. El joven ha confesado que quería que la artista estuviese en su nuevo disco, pero nunca terminó de escribir la propuesta y, por tanto, no llegó a mandársela. Quizás no encontró el tema perfecto para Mama Monster, y ya dicen nuestros mayores que las prisas nunca son buenas.

Nicki Minaj también es una de esas voces con las que Lil Nas X le hubiese gustado trabajar. La tenía en mente a la hora de crear su álbum, pero tampoco se hizo posible. Industry Baby era el hit que pudieron haber compartido pero que finalmente acabó cayendo en manos de Jack Harlow. Según nuestro protagonista, nunca obtuvo respuesta de la rapera.

En la escena del rap también está Doja Cat, que el propio Lil Nas confesó que estuvo a punto de no colaborar en Scoop. En el mismo encuentro con sus fans en redes sociales desvelo que la escena musical mascula del hip-hop apenas le habla y que esté esperando las canciones perfectas para devolverle el favor a los artistas que han trabajado con él en Montero. Y a ti, ¿te hubiese gustado escuchar a Lil Nas X y Bad Bunny en un mismo tema juntos?