Ricky Martin niega su retoque facial: este es el verdadero motivo de su hinchazón

La nueva imagen de Ricky Martin se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días. Todo apuntaba a que se había hecho un retoque estético en la cara, pero el artista acaba de negarlo rotundamente.

Fue la semana pasada cuando el puertorriqueño dio una entrevista con su rostro visiblemente cambiado. Todo el mundo pensó que se había sometido a una operación estética.

No obstante, el famoso cantante ha callado todos los rumores a través de su cuenta de Twitter. En un vídeo bastante divertido, ha desvelado el verdadero motivo de su evidente hinchazón en la cara.

"Estoy aquí porque creo que alguno de ustedes está muy preocupado porque supuestamente me hice algo en la cara. ¡Yo no me he hecho nada en la cara! Te lo juro", dijo mientras se tocaba toda la cara:

"Si me pongo botox se lo hubiese dicho porque no tengo nada que esconder", se sinceró, justo antes de desvelar la razón por la que mostraba ese aspecto tan llamativo: "Ese día lo que sí hice diferente fue ponerme un suero multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara."

El brutal impacto del malentendido

A pesar de que no se ha soetido a operación alguna, la estrella puertorriqueña no se ha librado de ser el blanco de memes de todo tipo y convertirse en trending topic en Twitter. Y es que este curioso malentendido ha tenido un impacto brutal.

La corriente mayoritaria de los comentarios afirmaba indudablemente que su nuevo aspecto era un error. Muchxs de sus fans lamentaban tristes lo que parecía que había sucedido: "¿Qué te has hecho?" o "te has desgraciado la cara" fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, ya no hay de qué preocuparse: falsa alarma.

Nominado en los Latin Grammy

En cuanto al apartado musical, se encuentra en plena gira junto a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, en la cual están recorriendo un montón de ciudades de Estados Unidos.

Además, el nombre de Ricky Martin aparece entre las nominaciones de los Latin Grammy 2021 junto a Carlos Vives gracias al tema que han unido sus fuerzas: Canción Bonita.