El punto de inflexión de María Pedraza: “Esta profesión no es tan fácil”

Estar de moda es importante, aunque a veces es necesario parar y tomarse un descanso para reconectar. Algo así le pasó a María Pedraza en un momento dado de su carrera. Ella sigue generando muchísimo interés, acaparando titulares y encadenando un proyecto con otro. Sin embargo, hubo momento que la madrileña tuvo que frenar en seco.

Después de varios años de 'non stop', participando en producciones tan exitosas como La Casa de Papel, Élite y Toy Boy, hizo un alto en el camino, analizó sus cortos pero intensos años como actriz y experimentó un punto de inflexión que va a marcar de ahora en adelante su continuidad en ese convulso mundo.

"Entré en esta profesión con la película Amar y tuve mucha suerte porque después enlacé un proyecto con otro", nos cuenta María Pedraza en una entrevista con motivo del estreno de la segunda temporada de Toy Boy en el festival Iberseries Platino. "Pero empecé a ver que esta profesión no era como pensaba, no era tan fácil como pensaba. Tienes sus subidas y sus bajadas".

María Pedraza en la segunda temporada de 'Toy Boy' / Atresmedia

María habla de un momento concreto, de un momento introspectivo. "Tenía la necesidad de seguir haciendo cosas bellas, pero también tenía la necesidad de que me llegaran cosas bellas porque no sé contar las cosas si no es desde la pasión. Soy muy intensa", explica la actriz. "Aprendí a tener paciencia y aprendí a ser la actriz que quiero ser y elegir los proyectos que me apetecen hacer".

María Pedraza vuelve a 'Toy Boy'

En esta nueva etapa en la que va a ser la actriz que quiere ser, María Pedraza cuenta con varios cosas entre manos. Las niñas de cristal, película dirigida por Jota Linares, con quien ya trabajó en ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, es uno de sus proyectos más esperados. En estos momentos, sin embargo, está disfrutando del estreno de la segunda temporada de Toy Boy.

El thriller erótico ha vuelto con nuevos capítulos. Los dos primeros ya están disponibles en Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia. Y a pesar de lo ocurrido al final de la primera temporada, María Pedraza vuelve a meterse en la piel de Triana con todas las ganas. "Tomé la decisión de volver porque fue un personaje que me costó muchísimo interpretarlo. Fue un salto a la madurez, así que cuando recibí la llamada no me lo pensé mucho. El proyecto me encanta y tenía que darle una segunda vida a Triana".