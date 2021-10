Ana Rosa Quintana abronca a Irene Rosales por su desencuentro con la prensa

Los Pantoja vuelven a estar de máxima actualidad por la boda de Anabel y la muerte de doña Ana. Las cosas no están tranquilas en el clan más popular de la televisión y, una vez más, Kiko Rivera se coloca en el centro de todas las polémicas. ¿Cómo ha sido el reencuentro con su madre? ¿Por qué no fue a la boda de su prima? ¿Por qué no se habla con ella?

Son muchas las incógnitas sin resolver y los periodistas del corazón están muy atentos a cada movimiento del DJ y su círculo más cercano. También les interesa lo que tenga que decir Irene Rosales, aunque ella ha dejado claro que está harta de la prensa. Sin ir más lejos, El programa de Ana Rosa ha mostrado este lunes unas imágenes donde se ve a la excolaboradora de Viva la vida muy enfadada con los periodistas.

"No voy a hablar absolutamente nada y no es normal que cada vez que vaya a sacar el coche haya aquí diez personas. Al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar", le ha dicho Irene a los reporteros desde su coche. "No voy a hablar absolutamente nada porque no es un tema que tenga que ver conmigo y yo ya me quité de la tele. Respetadme".

Las críticas de Ana Rosa, en vídeo

Ana Rosa Quintana para los pies a Irene



Ana Rosa Quintana, la presentadora del magacín estrella de Telecinco, no se ha mordido la lengua y ha querido opinar públicamente sobre la actitud de Irene Rosales. Un spoiler: no le ha gustado nada su comportamiento.

"Tiene que tener en cuenta que trabaja en esto. Este discurso tiene mucho sentido de una señora que no sale en los medios y no es noticia. Tiene que entender que ella ahora está en los medios de comunicación", ha señalado la Reina de las Mañanas, que ha terminado con esta contundente frase: "Lo que no se puede es coger solo lo que nos interesa".

