El célebre músico por el que los Beatles estuvieron a punto de reemplazar a George Harrison

Si pensamos en el último álbum de los Beatles, Let it be, suena a serenidad, a sosiego. Sin embargo, lo que sabemos de la composición de este emblemático disco, que se lanzó en 1969, es que no todo fueron buenas palabras. El grupo de Liverpool siguió un tortuoso camino hasta que llegó a publicarse, y cada vez que leemos una nueva entrevista con alguno de sus integrantes, lo comprobamos con más fuerza.

Según publica The Daily Mail en una conversación con John Lennon, la repentina salida de George Harrison del grupo hizo que el resto de los miembros se plantearan la forma de reemplazarlo. La actitud de Harrison había sido "una herida supurante", dice el músico, "y permitimos que fuera más profunda y ni siquiera le dimos vendas". En el momento de l marcha de Harrison, Lennon lo tenía muy claro: "Creo que si George no regresa por en una semana, le pedimos a Eric Clapton que se una".

La marcha de Harrison no fue amistosa, y decidió irse porque consideraba que las canciones que él escribía no recibían tanta atención como las que componían John Lennon y Paul McCartney. Finalmente, el músico, que había aprovechado para visitar a su madre, regresó a las sesiones de grabación seis días después.

Esta revelación ha salido a la luz entre más de 120 horas de audio inédito y 50 horas de grabación que fueron realizadas por el director Michael Lindsay-Hogg. Ahora, más de 50 años después, se han utilizado en el documental de televisión The Beatles Get Back, realizado por el director Peter Jackson, y llegará a Disney+ el próximo mes. Se une a él un nuevo álbum repleto de canciones extra y un libro de instantáneas de las sesiones, además de transcripciones de los chats de las grabaciones.

Eric Clapton y John Lennon, actuando juntos en un programa de televisión en 1968. / Jeff Hochberg/Getty Images

The Beatles Get Back, ese es el título con el que se estrenará este proyecto documental en el que el director de El Señor de los Anillos ha trabajado durante meses hasta el punto de haber recopilado más de horas de material inédito y 140 horas de grabaciones de audio que han sido restauradas para mostrar cómo fue el proceso creativo de uno de los más grandes discos de la historia de la música: Let it be.

"Ninguna banda ha tenido un tipo de impacto en el mundo similar al que tuvieron los Beatles y The Beatles Get Back va a permitir disfrutar desde la primera fila cómo fueron los trabajos de estos genios creadores en un momento fundamental dentro de la historia de la música con material completamente restaurado que parece que fue rodado ayer" ha explicado Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company durante el anuncio del proyecto en unas palabras que han sido recogidas en el comunicado de prensa de la compañía.