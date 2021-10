Paula Cendejas y CHECHU: “Es el mejor momento para caer, levantarse y volver a probar”

Paula Cendejas se ha ido labrando su propio hueco en la industria musical. En los últimos dos años (con pandemia de por medio), la artista se ha posicionado como una de las voces musicales de su generación gracias a temas como Ojos Negros o Ya te avisé. Hace tan solo unos meses, Paula lanzó su primer EP, Contragolpe, demostrando su cara más íntima y personal. Por supuesto, puso a la crítica a sus pies.

Además, ha colaborado con algunas de las estrellas musicales del momento como C. Tangana o Alizzz, siendo apadrinada por ambos. Y es que no hay nada mejor que una mano amiga que te ayude a darte a conocer. De este modo, Paula se ha animado a participar en el segundo single de su amigo CHECHU. Se trata de Joan, un tema pop de amor que no podrás quitarte de la cabeza.

Para hablarnos de esta amistad, de sus proyectos musicales y de lo que esperan hacer los próximos meses; Paula y CHECHU nos reciben en las oficinas de Altafonte. Están a punto de salir a cantar Joan por primera vez para un reducido grupo de personas, entre los que se encuentran sus amigos, algunos periodistas y sus compañeros de estudio.

CHECHU & Paula Cendejas & Lucas Otero - Joan

Pregunta (P): Lo primero es lo primero, ¿cómo os conocisteis?

Chechu: Nos conocimos hace más de dos años. Fui a tocar con ella la guitarra en un evento. Teníamos un amigo en común y allí nos conocimos.

Paula: Fue en un evento y conectamos muy bien. Yo quise trabajar con él en más conciertos. El año pasado hubo un momento de inflexión en el que él me dijo que le apetecía cantar y que componía en casa. Quería evolucionar en ese sentido. Como yo estaba en un momento de cambio en mi carrera, empezamos a componer juntos y desde entonces somos uña y carne.

P: Entonces Joan, ¿solo es el principio de varias colaboraciones?

Paula: Hombre, eso sería genial. Ojalá. Él me ha ayudado a componer un montón de temas míos. También mi EP. Entonces cuando él me dijo de empezar su proyecto, le dije ‘pa lante’.

P: CHECHU, ¿cómo fue el momento en el que decidiste dar el paso de compositor a intérprete?

CHECHU: Pues eso también llega de manera natural. Cuando estás componiendo para otros artistas y a contar sus historias de la mejor manera posible, llega un momento en el que te animas a contar las tuyas también. Vas cogiendo soltura y piensas que las tuyas también pueden interesar.

P: Empezaste con Daniel Sabater en Cute, ahora con Paula en Joan. ¿Cuesta volar solo?

CHECHU: Bueno, a lo mejor hago más colaboraciones. No lo sé. Pero por vértigo no es. Tengo muchos amigos y me apetece grabar con ello.

P: Paula, ¿y en qué momento Joan se convierte en el tema que sacáis juntos?

Paula: Teníamos ganas de hacer algo juntos y estuvimos un día componiendo en casa. Empezamos a escribir algo, pero en ese momento no salió. El compuso Joan y la primera vez que lo escuché en el estudio, como queríamos hacer algo juntos, le dije que estaba increíble. Terminamos de trabajarla y grabamos.

P: Paula, llevas más de tres años en la industria pero sigues teniendo la etiqueta de “artista emergente” ¿Es algo que pese?

Chechu: Me gustaría quitarme esa etiqueta con el tiempo, pero ahora mismo está plenamente justificada. Eso lo dirá al tiempo.

Paula: Yo estoy ya un poco hasta las narices. A ver, ¿qué hasta cuándo eres artista emergente? ¿Hasta cuándo soy la ahijada de Alizzz y C. Tangana? Es que siempre me dicen lo mismo. Al final la gente utiliza lo que tiene más chicha para hablar y te lo va a poner. Pero empecé hace tres años y, aunque sigo creciendo y aprendiendo en mi carrera, tengo un pequeño recorrido. No sé cuándo pasará. Tampoco es algo que me preocupe.

P: Han pasado unos meses desde que lanzaste Contragolpe, ¿estás ya trabajando en nueva música?

Paula: Sí, ya estoy en ello. Tengo hasta final de año planeado y hay unas colabs muy guays que vienen. Y para el año que viene un álbum. Ahí estará también CHECHU seguro en el team.

P: Habéis estado los dos con Mapache Producciones

Paula: Sí. Estuvimos componiendo un tema. Siempre que puedo le digo a CHECHU que se venga. Me conoce mucho y llevamos mucho compartido. Sabe cuándo algo va o no va. Es mi persona de total confianza a la hora de componer.

P: Para terminar, como artistas “emergentes” ¿me gustaría saber si son buenos tiempos para empezar en la música?

CHECHU: Yo creo que esa pregunta es más para quien lleva tiempo y la conoce más. Para mí, es un buen momento. El mejor. Todo lo que está pasando a mi alrededor es increíble y no me imagino otra manera de empezar. No sé si es el momento idóneo, pero para mí lo es.

Paula: Yo creo que sí. Es el mejor momento. Ha habido un momento de inflexión en el mundo en el que se ha paralizado todo. Creo que ha roto esquemas de cómo funcionaba todo y creo que es el momento de abrir camino y no tener miedo. Es el mejor momento para caer, levantarse y volver a probar.