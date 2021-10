Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition, ya disponible para Nintendo Switch

Ya está disponible Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition, el aclamado juego desarrollado por Level-5 que cuenta con un diseño de personajes del legendario artista Yoshiyuki Momose y la música del compositor de fama mundial Joe Hisaishi.

Los jugadores vivirán la historia de Evan Pettwhisker Tildrum, un niño que perdió el trono del reino de Cascabel y que pretende fundar un nuevo reino de felicidad y libertad que una a todo el mundo. Para ello, contará con la ayuda de los amigos que haga por el camino.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition contiene varios contenidos descargables: el adventure Pack (incluye nuevos trajes y objetos, así como la mazmorra aleatoria Laberinto perdido y nuevas amenazas para el reino de Evan), The Lair of the Lost Lord (en este contenido, Evan vivirá una nueva y extraordinaria aventura en un mundo nuevo. También incluye nuevos objetos, equipo y una nueva mazmorra, Laberinto) y The Tale of a Timeless Tone (Durante un sueño, Evan conoce a un hombre con cabeza de conejo que se hace llamar Anfitrión. Los jugadores explorarán los sueños de Evan para descubrir el objetivo que se oculta detrás de todo esto. También incluye nuevo contenido, así como la mazmorra Coliseo Nocturno).

El videojuego Ni no Kuni II ha sido una adaptación de la película de anime y que ha sido desarrollado por parte de Level-5 y Warner Bros. El proyecto cuenta con nombres importantes del mundo del anime y de gente que ha trabajado en la franquicia de juegos.Sumérgete en la experiencia definitiva de Ni no Kuni con esta Prince's Edition que incluye:

Ni no Kuni II: El renacer de un reino (juego completo) te permitirá acompañar al joven rey Evan en su épica misión para fundar un nuevo reino, unir su mundo y salvar a su pueblo de un mal oscuro. Embárcate en esta inolvidable aventura en la que se mezclan los mundos del videojuego y el cine de animación. Ni no Kuni II está desarrollado por Level-5 y cuenta con un diseño de personajes fascinante a cargo del legendario artista Yoshiyuki Momose, además de una banda sonora conmovedora compuesta por el archiconocido Joe Hisaishi.