Justin Bieber se apunta al negocio de la marihuana: ‘Peaches’ es su nueva línea de porros

"I got my weed from California", dice uno de los versos más conocidos de Peaches, uno de los últimos hits de Justin Bieber. En español, significa "consigo mi hierba en California", una práctica que el cantante ya puede hacer no con cualquier marihuana, sino con su propia marca.

Y es que el artista de 27 años acaba de lanzar su nueva línea de porros, la cual lleva el mismo nombre que la canción a la que hacemos referencia y no ha parado de sonar desde que salió en marzo de este 2021.

Este llamativo producto llega en colaboración con la empresa Palms, y se trata de una colección de edición limitada cuyo nombre completo es Peaches Pre-Rolls by Palms, tal y como anuncia en su página oficial.

Cada cajetilla contiene siete cigarrillos ya liados y tiene un precio de 32 dólares, además de incluir un mechero. Únicamente está disponible en ciertos estados de los Estados Unidos, concretamente en Nevada, Massachusetts, Florida y, por supuesto, California.

"Desestigmatizar el consumo de la marihuana"

Por otro lado, Palms indica que "nuestro objetivo es hacer el cannabis más accesible y ayudar a desestigmatizar su consumo". Una idea que, como todos sabemos, comparte Bieber y le animó a llevar a cabo este proyecto: "Soy fan de Palms y de lo mucho que están haciendo por acercar el cannabis a la gente. Quería estar seguro de que lo que hiciera con ellos fuera auténtico, y Peaches me pareció un buen punto de partida".

Esta colaboración incluye también la participación de varias organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Veterans Walk and Talk o Last Prisoner Project, las cuales defienden el uso medicinal de la marihuana en militares retirados y luchan por reformar la ley que la regula, respectivamente.

De esta forma, Justin Bieber se apunta al negocio de la marihuana, siguiendo la estela de otros famosos como Jay-Z o Gwyneth Paltrow. Una decisión que veremos si genera una división de opiniones entre sus seguidores de todo el mundo.