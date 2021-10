The Kid LAROI y Justin Bieber coronan la primera lista de octubre

¿Qué ocurre cuando se juntan una superestrella internacional y un debutante al que muchos consideran la revelación del año? Pues que arrasan. Es lo que ha pasado con el veterano Justin Bieber y el novato The Kid LAROI. Su tema a medias, Stay, se ha convertido este sábado en el nuevo número uno de LOS40. Acceden a la primera posición después de solo seis semanas en lista y una subida de un puesto, ya que estaban en el #2.

The Kid LAROI, Justin Bieber - Stay (Official Video)

Es posible que el australiano no fuera consciente, cuando le comparaban con Bieber, de lo mucho que este iba a hacer en beneficio de su incipiente carrera. Su colaboración ha llegado al número uno de ventas en Estados Unidos, lo que constituye una inmejorable carta de presentación en aquel país para el benjamín de la lista, a quien a sus 18 años (recién cumplidos este agosto) ya le auguran una destacada carrera. De momento es su segundo número uno en LOS40, ya que también lo logró con su primer single, Without you.

En el caso del canadiense, conquista su octavo número uno. El último fue histórico: con I don’t care, a dúo con Ed Sheeran, debutó en la posición de honor, hito que se ha producido en contadas ocasiones en los 55 años de historia de la lista. Por si fuera poco, tanto The Kid LAROI como Bieber mantienen sus dobletes en el chart, ya que Without you (#32) y Peaches (#35) permanecen entre las 40 mejores de la semana. Mejor imposible. ¡Enhorabuena!