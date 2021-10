Carla Díaz estalla contra Instagram por borrar sus últimas fotos: “Quizá me eliminan también la cuenta”

Carla Díaz se ha convertido en una de las estrellas juveniles españolas del momento gracias a su papel de Ari en la cuarta temporada de Élite. La actriz madrileña no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras en sus redes sociales desde que se estrenaron los nuevos episodios. Ahora, tiene casi dos millones.

En su cuenta de Instagram, Carla hace gala de su naturalidad y comparte algunos de los momentos de su vida. De este modo, hemos podido ver a la joven disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Ibiza y Miconos junto a sus compañeros o cambiándose el color de pelo en casa junto a Martina Cariddi.

Ahora, la joven ha querido enseñar una parte de su infancia, compartiendo un álbum de fotos de cuando era tan solo una niña. En las imágenes se veía a Carla muy pequeñita junto a su madre y su padre. Unas imágenes de lo más tiernas que, por desgracia, parece que no han gustado a Instagram.

Y es que la censura de Instagram tiene unos límites que no nos esperábamos y ha decidido eliminar la publicación de la actriz. ¡Cómo lo lees! ¿La razón? En una de las imágenes la pequeña Carla aparecía en bañador sin parte de arriba. Cosa de lo más normal teniendo en cuenta que cumplía siete años, como se podía ver en la vela que estaba encima de la tarta.

Carla Díaz, enfurecida con Instagram

Debido a la censura de Instagram, Carla se ha desahogado en las historias, explicando que no entiende cómo la red social puede ver contenido sexual en la imagen de una niña junto a sus padres en un cumpleaños.

“Nada chicas, me borran todo el rato la foto de la niña. Bueno, de yo de pequeña porque salgo en tetas. Me niego a subirla poniéndole corazones en los pezones en una niña de seis años. Me borran también la captura de infringir las normas”, ha empezado diciendo la artista.

Además, la actriz está en shock con las medidas de Instagram en este sentido: “Quizá me eliminan también la cuenta. Pero me da igual, me parece una cosa súper machista. Por no hablar de un pensamiento pederasta. Sexualizar el cuerpo de una niña de seis años me parece fuerte”.

Sin duda, la censura de Instagram cada vez es mayor y tiene un problema con el cuerpo de la mujer. ¿Decidirá cambiar estas medidas?