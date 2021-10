‘MasterChef Celebrity 6’ Terelu rompe a llorar en plena eliminación: “Tampoco hace falta la humillación”

Aunque MasterChef Celebrity 6 arropa a todos sus concursantes de la forma más cercana posible -tamvbién en su edición de anónimos y de niños-, hay veces que la presión es de lo más evidente en las cocinas. Con tres pruebas por programa, hay muchas veces que la de exteriores o la de eliminación acaba por ser de lo más estresante para los que se enfrentan a ellas.

En este último capítulo ha sido el caso de Terelu Campos. Aunque ha tenido noches de lo más brillantes, en la cuarta entrega de esta última edición le ha costado despegar mucho más de lo habitual. De hecho, le pudo la presión en más de una ocasión: en la prueba de exteriores tuvo que retirarse momentáneamente del cocinado por un breve encontronazo con una de sus compañeras.

La segunda ocasión, y afortunadamente útlima de la noche, fue en la prueba de expulsión. Su plato tuvo un proceso de lo más accidentado, algo que hizo presentarlo ante el jurado más insegura que de costumbre. Y al final, ese sentimiento se manifestó en una de las peores formas posibles:

Cuando la mayor de las hijas de María Teresa entregaba el plato a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, hubo un comentario que le dolió más que de costumbre. Bautizó a su postre como 'Coco de mi prima', y el hecho de no poder explicar el porqué del nombre -por razones del formato, según ella-, ya empezó a cabrear a los jueces.

Cruz, de lo más desconfiado, empezó a preguntarle por su elaboración sin estar demasiado convencido. El merengue de su postre no estaba bien situado, porque la temperatura del resto de ingredientes había hecho que se desprendiese hacia el plato. El chef catalán decidió separar el coco que actuaba como recipiente del resto del plato, algo que no gustó en absoluto a Terelu.

"¿Tenemos que probarlo, no?", comenzaba a preguntarle el chef a la aspirante, a lo que ella contestó pidiéndole que no lo hiciera. De lo más sensible, avisó de que si probaba esa parte de la elaboración, acabaría llorando… Algo que hizo justo después de decirlo.

"Tampoco hace falta la humillación, ¿no?", preguntaba ante el chef invitado Mario Vaquerizo -que se paseó por esas cocinas en la tercera edición de MasterChef Celebrity-, algo que aplacó en cierta manera las formas de Jordi Cruz. "No se puede tener la piel tan fina, y menos cuando te estoy bromeando", contestó el chef.

El arroz crudo a modo de sujección del coco que contenía el postre fue el causante de todo el problema, ya que Cruz explicó que no se podía incluir algo en la elaboración que el cliente no se pudiese comer. Su plato fue calificado como "mediocre", aunque finalmente no fue ella la expulsada de la noche.